4 рецепта вкусных вторых блюд из рыбы: советует нутрициолог
В каждом здоровом рационе присутствует рыба. Она, как и мясо, — важный источник белка, но усваивается организмом куда быстрее. Кроме того, рыба богата витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания здоровья.
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали четыре рецепта вкусных, а самое главное полезных вторых блюд из рыбы.
Польза рыбы
Рыба — один из главных источников жирных кислот, которые полезны для зрения, волос и ногтей, нервов, сердца, мозга.
Кроме того, рыба содержит:
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витамины D, А, В1, В2, В6, В12, Н и PP;
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фосфор, кальций, натрий, магний, калий, серу, медь, марганец, цинк, железо, йод, бром, фтор;
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полиненасыщенные кислоты Омега-3.
Добавьте в меню блюда из рыбы. Так вы уменьшите риск развития инфаркта, инсульта и любых других проблем с сердцем и сосудами.
Однако жирные сорта рыбы следует с особой осторожностью есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы. Продукт может обострить имеющиеся проблемы.
Как выбрать и хранить рыбу
Для блюд с рыбой важно выбрать качественный и свежий продукт. Рекомендуется обращать внимание на несколько ключевых показателей:
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глаза рыбы должны быть ясными, выпуклыми и с черным зрачком, а чешуя — блестящей;
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жабры должны быть розовыми или красными, без слизи;
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морепродукт не должен содержать каких-либо посторонних запахов;
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если нажать рыбе на спинку, ямка должна быстро выровняться.
Если выбираете филе, смотрите, чтобы оно было плотное, а не рыхлое, а также имело ровный цвет.
Лучше выбирать морепродукты, которые хранятся в специальных отделах на льду. Так они хорошо сохраняют полезные вещества.
Свежая рыба долго не хранится: не больше двух суток в холодильнике и при условии, что она потрошеная. В морозильной камере морепродукт хранится до 90 суток. А вот приготовленная рыба после остывания хранится в холодильнике всего один-два дня.
Рецепты вторых блюд из рыбы
Запеченный лосось с лимоном и розмарином
Ингредиенты:
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филе лосося — 900 г;
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оливковое масло — 3 ст. л.;
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лимоны — 2 шт.;
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чеснок — 4 зубчика;
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розмарин — 5 веточек;
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соль, молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Рыбу промыть, высушить бумажным полотенцем.
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Духовку разогреть до 190 °С, противень застелить фольгой и смазать столовой ложкой масла.
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Один лимон нарезать тонкими кружочками, из второго выжать сок.
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Чеснок крупно порубить.
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На противень с фольгой выложить две веточки розмарина и половину нарезанного лимона. Сверху поместить рыбу.
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Сбрызнуть рыбу оставшимся маслом, посолить и поперчить.
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Посыпать филе чесноком, выложить оставшийся розмарин, лимон и полить все лимонным соком.
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Края фольги завернуть так, чтобы она полностью покрыла рыбу. Но между лососем и фольгой оставить воздух.
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Запекать 15-20 минут, затем убрать фольгу и оставить в духовке лосося еще на три-четыре минуты до появления золотистой корочки.
Филе трески на томленом горохе в сливках
Ингредиенты:
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филе трески (спинка без кожи и костей) — 300 г;
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растительное масло — 10 г;
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зеленое масло — 50 г;
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фруктовая горчица Мостарде — 20 г;
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горошек зеленый замороженный — 200 г;
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лук репчатый — 2 шт.;
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вино полусладкое — 100 мл;
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сливки 20% - 50 мл;
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смесь прованских трав — 20 г;
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соль — по вкусу;
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подсолнечное масло — 25 г;
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укроп — 15 г;
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петрушка — 15 г;
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чеснок — 5 г.
Способ приготовления:
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Для начала следует приготовить зеленое масло. Мелко нарезать укроп и петрушку, натереть чеснок. Смешать все вместе с подсолнечным маслом.
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Затем разморозить треску на 50%, посолить, смазать ее зеленым маслом.
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Выложить рыбу в форму и запекать при температуре 210 °С около восьми минут.
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Репчатый лук мелко порезать, на сковороду добавить растительное масло, высыпать горох и лук, обжарить смесь в течение пяти-семи минут.
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Добавить вино и выпарить его на небольшом огне.
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Немного посолить, добавить прованские травы и сливки.
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Готовить, пока сливки не выпарятся.
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Затем выложить на тарелку горох с соусом, затем филе и полить все сверху небольшим количеством горчицы Мостарде.
Филе форели в соусе терияки
Ингредиенты:
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филе форели — 500 г;
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соус терияки — 200 мл;
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зеленый лук — 1 пучок;
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бурый рис — 200 г;
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соль, молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Бурый рис тщательно промыть, залить водой, довести до кипения и варить до готовности около 30 минут.
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Готовое чистое филе нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с одной стороны.
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Выложить филе форели в форму для запекания, оставив между кусками небольшое расстояние, и смазать каждый соусом терияки.
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Запекать филе форели в соусе терияки в разогретой до 230 °С духовке на нижнем уровне в течение 15 минут.
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На тарелку выложить рис, рядом филе форели и полить все соком от рыбы.
Жареное филе тунца
Ингредиенты:
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филе тунца — 1 кг;
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лайм — 1 шт.;
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дижонская горчица — 1 ст.л.;
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мед — 1 ст.л.;
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соевый соус — 50 мл;
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оливковое масло (для жарки) — 50 мл;
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соль и перец черный — по вкусу.
Способ приготовления:
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Разморозить филе тунца, а затем приготовить маринад — соединить все ингредиенты, кроме рыбы и оливкового масла.
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Можно немного нагреть смесь, чтобы мед быстрее растворился. Для этого следует поставить пиалу с маринадом в емкость с горячей водой на несколько минут.
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Промыть филе, разделить на куски толщиной три-четыре сантиметра. Натереть их маринадом и оставить на 15 минут.
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Разогреть сковороду с маслом на максимальном огне, жарить тунца по одной минуте с каждой стороны. Перед подачей — посолить и поперчить.
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Блюдо можно дополнить свежим салатом.