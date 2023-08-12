Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 19:00

Что быстро и вкусно приготовить на ужин: 6 идей

Лидия Квашнина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стейк из чира.
Фото istockphoto.com

Чтобы похудеть или сохранить хорошую форму, не обязательно отказываться от ужина. Можно просто готовить полезные и сбалансированные блюда. Делимся рецептами.

Маффины с курицей и зеленым горошком

Ингредиенты:

  • филе куриной грудки — 50 г;
  • зеленый горошек (можно замороженный) — 50 г;
  • мука нутовая — 80 г;
  • соль (розовая гималайская) — 5 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • масло гхи (или кокосовое) — 40 г;
  • яйцо — 1 шт. или 1 ст. л. псиллиума;
  • творожный сыр — 100 г;
  • молоко растительное — 80 г;
  • зелень (кинза, петрушка) — пучок;
  • семена чиа — 5 г.

Приготовление:

Курицу нарезать маленькими кубиками, мелко покрошить зелень. Масло растопить. Взбить в миске сыр, яйцо, масло и молоко. Всыпать в получившуюся массу муку, разрыхлитель, соль, перемешать. Добавить зеленый горошек, курицу и зелень, перемешать.

Разложить тесто по формам для маффинов, заполняя на 2/3. Посыпать сверху семенами чиа. Поставить в предварительно разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

Готовые маффины достать из духовки, остудить на решетке и вытащить из форм. Можно подать соус из йогурта, огурца, зелени и авокадо.

Рецепт универсальный: можно заменить курицу на кальмара или креветку, зеленый горошек на брокколи, цветную капусту, кабачок.

Женщина режет курицу.
Фото istockphoto.com

Хачапури из цветной капусты

Ингредиенты на 2 шт.:

  • цветная капуста — 150 г;
  • яйцо — 3 шт.;
  • сыр твердый — 40 г;
  • соль, перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Взбить цветную капусту и яйцо в блендере, добавить специи и тертый на мелкой терке сыр. Выложить на противень в форме лодочки, формируя ее ложкой. Выпекать при 180 градусах 20 минут. Разбить на каждую лодочку по яйцу, посолить и поставить в духовку еще на восемь минут.

Что приготовить из&nbsp;креветок. Блюда с креветками: 10 простых и быстрых рецептов

Салат с красной рыбой и грейпфрутом

Ингредиенты:

  • свежие листья шпината — 120 г;
  • сегменты грейпфрута — 160 г;
  • слабосоленый лосось — 240 г;
  • авокадо — 240 г;
  • масло авокадо — 40 мл;
  • лимонный сок — 40 мл;
  • тимьян — 10 г.
  • соль, красный перец — по вкусу.

Приготовление:

Авокадо очистить и нарезать кусочками среднего размера. Грейпфрут очистить от пленки, нарезать кубиками. Масло авокадо, лимонный сок, тимьян, соль, красный перец смешать. Перемешать шпинат и грейпфрут, добавить заправку, опять аккуратно перемешать, чтобы заправка покрыла листья. В тарелку выложить заправленный салат, сверху авокадо и ломтики лосося.

Салат с лососем.
Фото istockphoto.com

Салат с говяжьим языком, корнеплодами и руколой

Ингредиенты:

  • говяжий язык — 400 г;
  • рукола — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук-порей — 1 шт.;
  • репа — 1 шт.;
  • оливковое масло — 5 ст.л.;
  • яблочный уксус — 2 ст.л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Язык залить водой, варить два часа. Приготовить соус из яблочного уксуса, оливкового масла, соли и перца.

Морковь, репу и лук-порей очистить, нарезать тонкими полосками, соединить с руколой и с соусом, перемешать.

Языки очистить от кожицы и нарезать тонкими слайсами. Выложить корнеплоды с руколой, слайсы языка.

Вареный кальмар. Как правильно варить кальмары, чтобы они получились нежными и сочными

Закуски с баклажанами, цукини, болгарским перцем и бататом

Ингредиенты:

  • тыква — 200 г;
  • баклажан — 1 шт.;
  • цукини — 1 шт.;
  • батат — 1 шт.;
  • перец болгарский — 2 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • лимон — 1 шт.;
  • оливковое масло — 4 ст.л.;
  • смесь итальянских трав — 2 ст.л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Овощи нарезать крупными кусками, сложить в миску, добавить четыре зубчика чеснока целиком. Далее добавить оливковое масло, сок лимона, два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, соль, перец, итальянские травы. Перемешать и поставить на четыре часа в прохладное место.

Выложить на противень с глубокими бортами, запекать 40 минут при 180 градусах.

Овощи можно выбрать любые, на свое усмотрение: батат, цветную капусту, брокколи.

Женщина перемешивает кусочки батата.
Фото istockphoto.com

Стейк из чира в мятном маринаде

Ингредиенты:

  • чир — 250 г;
  • лимон — 40 г;
  • масло оливковое — 10 г;
  • сок лайма — 40 г;
  • мята — 1 пучок;
  • кинза — 1 пучок;
  • перец чили — 1 шт;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Для маринада смешать оливковое масло, перец, соль, сок лайма, мелкорубленные мяту и кинзу.

Филе рыбы обвалять в маринаде и оставить на 30 минут. Запечь маринованное филе в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Для подачи обжарить половину свежего лимона и дольки перца чили на гриле, выложить все на доску или тарелку.

Теперь у нас есть сообщество «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Рецепты
6
0
Читайте также
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уксус: польза и вред для организма
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости