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Сегодня, 17:00

Что будет с организмом, если есть картофель каждый день?

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Ника Сергунина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Картофель сырой
Фото istockphoto.com

Картофель входит в состав многих блюд привычного рациона. С добавлением этого корнеплода готовят как супы, так и гарниры. Разбираемся, безопасно ли для здоровья есть его каждый день.

Польза картофеля

В составе картофеля есть калий, который необходим для сердечно-сосудистой системы, витамины группы В, медь, фосфор, магний. Все это делает продукт ценным для здоровья.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Разумеется, говоря о пользе картофеля, стоит учитывать способ его приготовления.

Запеченный корнеплод — наиболее оптимальный вариант его термической обработки. Так сохраняются полезные свойства.

При этом нутрициолог рекомендует не употреблять корнеплод в горячем виде.

Картофель содержит углеводы, клетчатку, пектины и крахмал. Эти составляющие дают насыщение. Но полезен именно резистентный крахмал (то есть охлажденный), он «кормит» микрофлору кишечника.
Ника Сергунина
Нутрициолог

При употреблении картофеля в пищу не желательно добавлять к нему магазинный майонез и другие соусы. В них много консервантов, соли и сахара. Если есть желание сделать вкус блюд более ярким и насыщенным, лучше сделать соус самостоятельно.

Майонез: есть&nbsp;ли польза. Майонез: польза и вред

В процессе приготовления количество витаминов в картофеле становится меньше.

Для наибольшего сохранения ценных микро- и макроэлементов можно просто сварить его в кожуре — «в мундире». Также в качестве термической обработки подходит приготовление на пару.

Картофель в мундире с фасолью
Фото istockphoto.com

Вред картофеля

Картофель — один из самых спорных продуктов в системе питания. Ведь помимо пользы он может нанести и вред здоровью человека. Как правило, ограничить употребление корнеплода стоит тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания. Например, у людей, страдающих диабетом, может ухудшиться состояние.

В процессе тепловой обработки крахмал меняет гликемический индекс (ГИ) продукта. В результате это может повысить уровень сахара в крови.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Помимо этого, по мнению нутрициолога, нагревание продуктов, в составе которых крахмал, может привести к онкологии.

При нагревании крахмалистых продуктов свыше 120 градусов (например, жарка) вырабатывается акриламид. Большое количество этого вещества увеличивает риск развития рака.
Ника Сергунина
Нутрициолог
Жареный картофель с розмарином
Фото istockphoto.com

Можно ли есть картофель каждый день

Для здорового человека, пасленовые, в том числе картофель, не опасны. Можно смело употреблять их 1-2 раза в неделю.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Но вот питаться картофелем — занятие с сомнительными последствиями для здоровья. Это касается не только людей с аутоиммунными заболеваниями (диабетом), но и здоровых.

Если есть картофель каждый день, в долгосрочной перспективе это может привести к лишнему весу и инсулинорезистентности вследствие избытка крахмала, углеводов.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Для поддержания в норме всех функций организма следует питаться полноценно и разнообразно.

Ежедневное потребление картофеля в определенной степени лишает нас остальных витаминов и минералов: в рационе должно быть разнообразие, чтобы мы получали разные витамины и минералы.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Поэтому стоит употреблять не только картофель, но и другие не менее полезные овощи. Желательно, чтобы общее количество фруктов и овощей в ежедневном рационе здорового человека составляло не менее 400 г.

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