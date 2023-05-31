Что будет с организмом, если есть картофель каждый день?

Картофель входит в состав многих блюд привычного рациона. С добавлением этого корнеплода готовят как супы, так и гарниры. Разбираемся, безопасно ли для здоровья есть его каждый день.

Польза картофеля

Разумеется, говоря о пользе картофеля, стоит учитывать способ его приготовления.

Запеченный корнеплод — наиболее оптимальный вариант его термической обработки. Так сохраняются полезные свойства.

При этом нутрициолог рекомендует не употреблять корнеплод в горячем виде.

При употреблении картофеля в пищу не желательно добавлять к нему магазинный майонез и другие соусы. В них много консервантов, соли и сахара. Если есть желание сделать вкус блюд более ярким и насыщенным, лучше сделать соус самостоятельно.

В процессе приготовления количество витаминов в картофеле становится меньше.

Для наибольшего сохранения ценных микро- и макроэлементов можно просто сварить его в кожуре — «в мундире». Также в качестве термической обработки подходит приготовление на пару.

Фото istockphoto.com

Вред картофеля

Картофель — один из самых спорных продуктов в системе питания. Ведь помимо пользы он может нанести и вред здоровью человека. Как правило, ограничить употребление корнеплода стоит тем, кто имеет какие-либо хронические заболевания. Например, у людей, страдающих диабетом, может ухудшиться состояние.

Помимо этого, по мнению нутрициолога, нагревание продуктов, в составе которых крахмал, может привести к онкологии.

Фото istockphoto.com

Можно ли есть картофель каждый день

Но вот питаться картофелем — занятие с сомнительными последствиями для здоровья. Это касается не только людей с аутоиммунными заболеваниями (диабетом), но и здоровых.

Для поддержания в норме всех функций организма следует питаться полноценно и разнообразно.

Поэтому стоит употреблять не только картофель, но и другие не менее полезные овощи. Желательно, чтобы общее количество фруктов и овощей в ежедневном рационе здорового человека составляло не менее 400 г.