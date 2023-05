Ученые из Китая: пристрастие к жареной картошке может вызвать депрессию

Мы то, что мы едим, — наверняка, вы часто слышали эту фразу. Действительно, еда существенно влияет не только на физическое состояние, но и на настроение. Некоторые продукты могут его улучшить, в то время как другие, напротив, ухудшить и даже спровоцировать депрессию. Рассказываем, что недавно выяснили ученые из Китая, и какие продукты негативно сказываются на ментальном здоровье.

Что выяснили ученые

Недавнее исследование, проведенное китайскими учеными и опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, обнаружило связь между употреблением жареного картофеля и повышенным риском тревожности и депрессии. В ходе исследования ученые опросили более 10 тысяч взрослых людей в Китае и выявили, что те, кто ел жареный картофель более двух раз в неделю, имеют более высокий риск тревожности и депрессии по сравнению с теми, кто употребляет картофель реже.

Однако, следует отметить, что это исследование имеет свои нюансы, включая небольшой размер выборки и невозможность установить причинно-следственную связь между потреблением жареного картофеля и психическими расстройствами.

Istockphoto.com/lisegagne

Кроме того, не только жареный картофель может оказывать влияние на психическое состояние. Некоторые другие продукты также могут провоцировать депрессию или упадническое настроение.

Какие еще продукты негативно сказываются на состоянии психики

Конкретно провоцирующие депрессию продукты могут варьироваться в зависимости от человека и его индивидуальных особенностей, но некоторые из них действительно могут оказывать негативное воздействие на психическое состояние.

Фастфуд

Большинство быстрых продуктов содержат высокое количество соли, жира и сахара, что может приводить к нарушению баланса гормонов, в том числе серотонина и дофамина, ответственных за настроение. Кроме того, частое употребление быстрого питания может приводить к ожирению, что также связано с повышенным риском депрессии.

Сладости

Углеводы с высоким содержанием сахара быстро повышают уровень глюкозы в крови, что может приводить к кратковременному улучшению настроения. Однако после быстрого подъема сахара наступает быстрый спад, что может привести к упадническому состоянию и раздражительности.

Istockphoto.com/alvarez

Алкоголь

Алкоголь может воздействовать на уровень нейротрансмиттеров в мозгу, в том числе серотонина и дофамина, и вызывать состояние депрессии. Кроме того, частое употребление алкоголя может приводить к зависимости, которая также связана с повышенным риском этого заболевания.

Углеводы

Углеводы также могут вызывать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, что приводит к быстрому спаду настроения и ухудшению самочувствия.

Трансжиры

Трансжиры, содержащиеся в большинстве промышленных продуктов, могут повышать уровень воспаления в организме и нарушать баланс гормонов, что приводит к ухудшению настроения и повышенному риску депрессии.

Однако следует отметить, что каждый человек индивидуален, и реакция на эти продукты может быть различной. Важно следить за рационом и не забывать об умеренной активности. Это снижает риск развития психических расстройств и улучшает общее состояние организма.

