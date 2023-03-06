Какой мед полезнее и помогает ли он похудеть? Отвечает нутрициолог

Многие заменяют им сахар, но это может быть опасно.

Мед — продукт, знакомый многим с детства. Бабушки и мамы отпаивали нас чаем и горячим молоком с медом, когда мы болели. А теперь мы сами добавляем его в чай и десерты, особенно когда в очередной раз решаем заняться своей фигурой. Действительно ли с его помощью можно похудеть, какими полезными свойствами обладает мед и кому лучше воздержаться от его употребления, рассказала нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова.

Какие виды меда существуют и какой самый полезный

К самым популярным разновидностям относятся:

Липовый. Он почти бесцветный, а вкус у него — яркий и очень сладкий, поэтому при добавлении в выпечку лучше использовать его в минимальных количествах.

Акациевый. Обладает прозрачным и светлым цветом, вкус отличается умеренной сладостью.

Гречишный. Его легко отличить от других, потому что он темный, иногда почти черный. Но вкус этого меда понравится не каждому: он достаточно своеобразный.

Горчичный. Имеет золотистый цвет, в нем нет приторности, что хорошо подходит для приготовления соусов.

Подсолнуховый. Это мед желтого, иногда янтарного оттенка. Обладает спокойным вкусом, поэтому используется как в выпечке, так и в рецептах соусов.

По своим полезным для здоровья свойствам все они примерно одинаковы — ответить на вопрос, какой полезнее, однозначно нельзя.

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Чем полезен мед

Помогает есть меньше сахара. Калорийность меда от обычного сахара почти не отличается, но дело в том, что мед обладает более сладким вкусом. Поэтому при замене сахара на мед добавлять его придется меньше.

Снижает уровень холестерина. Есть данные, что мед немного снижает уровень общего холестерина в сравнении с рафинированным сахаром. Это означает, что мед может быть более предпочтительным вариантом. Впрочем, этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Снимает воспаление и обеззараживает. Именно поэтому мед используют для лечения от кашля и даже для заживления небольших ранок.

Является быстрым источником энергии, что позволяет в короткие сроки восполнить ее дефицит.

Кому нельзя мед

С осторожностью относиться к меду стоит людям, у которых имеется:

аллергия на продукт;

повышенный уровень глюкозы в крови;

избыточная масса тела.

Чем мед по составу отличается от сахара и поможет ли он при похудении

Понятие «рафинированный сахар» относится к таким источникам сахара, как сахароза, глюкоза и фруктоза, которые обрабатываются до высокой концентрации. Таковыми считаются белый и тростниковый сахар, а также кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Мед состоит из фруктозы, глюкозы и некоторого количества сахарозы.

Поэтому распространенное мнение, что мед поможет похудеть, является ошибочным.

Другими словами, чтобы получить весь спектр положительных эффектов от меда, есть его придется в очень больших количествах. Но при этом минусов окажется куда больше, чем плюсов.

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Следует также отметить, что такой популярный у худеющих напиток, как вода с медом и лимоном, не ускорит процесс расщепления жиров, а только добавит калорийности рациону.

Сколько можно есть меда

Четких количественных рекомендаций по употреблению меда для всех людей не существует, это зависит от множества факторов.

Как и любой другой сладкий продукт, употреблять мед стоит умеренно и помнить, что мнение о высоком содержании в нем витаминов и полезных веществ сильно преувеличено, а натуральность продукта не означает отсутствия негативных последствий для здоровья.

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