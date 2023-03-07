3 рецепта простых и сытных завтраков для мужчин

А главное — все они полезны для здоровья и фигуры.

Нельзя недооценивать утренний прием пищи. По словам диетологов и гастроэнтерологов, от завтрака зависят уровень энергии, продуктивность и настроение на весь рабочий день. Вместе с нутрициологом Юлией Ходос и поваром Алексеем Володиным сделали подборку завтраков для мужчин: они сытные и полезные, а еще их легко приготовить.

Что должен включать в себя мужской завтрак

Мужское здоровье отличается от женского в контексте гормонального статуса. Ключевой элемент мужского метаболизма и здоровья в целом — тестостерон. Этот гормон регулирует метаболизм, холестерин, последствия возникающего стресса и устойчивость к нему. Также тестостерон влияет на либидо (а именно выработку половых гормонов), регулирует мышечную массу и появление висцерального жира.

Здоровый мужчина с хорошими показателями тестостерона сексуально активен и вынослив. А также эмоционально стабилен. В случае если уровень этого гормона снижается, правильное питание и соблюдение режима сна способны вернуть показатели в норму. Юлия Ходос Нутрициолог

Для полноценного синтеза гормона необходим холестерин. Опасен как его избыток, так и недостаток. Поэтому важно соблюдать баланс животных жиров, качественного белка и сложных углеводов. Обязательны омега-3 и омега-6. А также продукты, богатые микроэлементами, витаминами и клетчаткой (для контроля уровня холестерина).

Кроме того, исследование, проведенное Американским колледжем кардиологов, показало, что пропуск завтрака связан с повышенным риском ишемической болезни сердца у мужчин. Так что завтрак для мужчины по-настоящему важен.

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Перейдем к главному — рецептам:

Омлет с креветками

Ингредиенты:

Подсолнечное масло высокоолеиновое (>70%) — 10 г

Креветка сырая — по вкусу

Чеснок — 1/2 головки

Яйцо куриное — 2 шт.

Коровье молоко 3,2% жирности (не заменять растительным) — 50 г

Укроп свежий, соль йодированная — по вкусу

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1. Хорошо разогрейте сковороду и только потом налейте масло. Креветки и один мелко нарезанный зубчик чеснока обжарьте на масле (2-3 минуты). Если готовите без чеснока, то жарьте на сливочном. Готовые креветки переложите со сковороды в тарелку.

2. Взбейте яйца венчиком, добавьте молока, немного мелко нарезанного укропа, соль и все тщательно перемешайте.

3. В сковороду налейте масло, а потом влейте в нее омлет. Когда он будет готов (через 5-7 минут), положите сверху креветки.

Чесночная зеленая фасоль с томатами и зеленью

Ингредиенты:

Подсолнечное масло высокоолеиновое (>70%) — 10 г

Помидор — 1/2 шт.

Фасоль — 0,5 стакана

Чеснок — 1 шт.

Перец черный, чили, петрушка, соль йодированная — по вкусу.

Istockphoto/bhofack2

1. С фасоли срежьте кончики и отварите в слегка подсоленной воде до мягкости. Слейте жидкость и переложите фасоль в ледяную воду. Снова слейте.

2. Разогрейте масло в сковороде и добавьте тонко нарезанный чеснок. Готовьте 1 минуту, затем добавьте нарезанные небольшими кусочками помидоры и фасоль. Аккуратно перемешивая, готовьте еще 1-2 минуты.

3. Снимите с огня и добавьте зелень и хлопья перца. Посолите и поперчите по вкусу.

Гречневая каша со сладкими или солеными топингами

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 1 стакан

Питьевая вода — 2 стакана

Молоко — 1 стакан

Сливочное масло — 30 г

Соль — по вкусу

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1. С вечера залейте гречку водой.

2. Утром на глаз добавьте молока (примерно один стакан) и прогрейте. Посолите по вкусу. Каша готова!

3. Можно не добавлять молоко, а добавить любое масло, сладкие или несладкие ингредиенты (порезанные сосиски, бекон, колбаски, овощи, консервированный горошек или кукурузу).

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