Можно ли запивать шашлык пивом? Отвечает врач
Майские праздники только приближаются, а полки супермаркетов уже заполнены маринованным мясом и продуктами для костра и гриля. Во многих магазинах рядом с полуфабрикатами для шашлыка в качестве сопутствующего товара высятся ящики с пивом.
Шашлык и пиво — популярное сочетание, навязанное в том числе массовой культурой и рекламой. Полезно ли оно? Разбираемся вместе с наркологом Мариной Калюжной.
Как пиво и шашлык влияют на организм
Мясо
Само по себе мясо — полезный продукт. Это источник полноценного животного белка, витаминов группы В, А, микроэлементов. Красные сорта мяса содержат много железа, необходимого для профилактики анемии.
Но все перечисленные качества относятся к шашлыку с большой натяжкой.
Часто шашлык — это не только чистое мясо, но и жир. В процессе готовки жир капает на угли и решетки, образуя ароматическое соединение бензпирен.
Бензпирен является одним из сильнейших канцерогенов (повышает риск развития онкологии). Благодаря бензипирену приготовленное на гриле мясо приобретает особый аромат. Но вместе с тем мясо становится канцерогенным. Поэтому не стоит есть шашлык часто.
Различные соусы на основе майонеза и кетчуп, с которыми шашлык едят на улице, делают это блюдо еще более жирным и калорийным. А если есть мясо не с тарелки, а прямо с шампура, без счета, становится сложно контролировать количество съеденного. Поэтому возникает риск съесть больше нормы.
Имеют значение и сроки хранения мяса. Если не хотите отравиться, ешьте шашлык сразу.
Пиво
Пиво для организма не полезно. Оно состоит из солода, хмеля, ферментов и консервантов.
Компоненты сбраживаются, затем напиток усиливается химическими стабилизаторами текстуры, сахаром или сахарином, искусственными красителями. При ферментации и брожении образуются альдегиды, эфиры, метанол и другие яды в большом количестве.
Что будет с организмом, если запивать шашлык пивом
Шашлык, да и любое жареное мясо, нежелательно сочетать с пивом.
При чрезмерном употреблении пива и шашлыка человека ждут боли в желудке и печени. А утро следующего дня он встретит с ужасным похмельем и тошнотой.
Сочетание жирного мяса и пива дает двойную нагрузку на печень, желудок и поджелудочную железу. О риске съесть больше положенного уже было сказано, вероятность выпить больше нормы тоже есть.
Жирная пища накладывает на желудок своеобразную пленку, из-за чего человек медленно пьянеет и больше пьет.
Нужно отметить и тот факт, что контраст между очень горячим мясом и очень холодным пивом крайне вреден для зубной эмали.
Чем нужно запивать шашлык
На посиделки с шашлыком обычно привозят не только спиртное, но и безалкогольные напитки: сок, кефир или тан, минеральную воду. Если есть выбор, шашлык нужно запивать водой.
Вода — естественная жидкость для организма. Она не создаст жирную пленку и не вызовет чувство жажды.
Запивать мясо алкоголем не стоит, это максимально вредно для организма. Тем, кто исповедует принцип «если нельзя, но очень хочется, то почти можно», следует придерживаться правил:
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выбирать кусочки мяса без жира или изначально готовить говядину или курицу;
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отказаться от кетчупа и соуса на основе майонеза;
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соблюдать меру в поедании мяса и употреблении пива.
Пивной максимум любых посиделок — 600 мл для мужчин и 400 мл для женщин. То есть мужчине можно выпить не больше полутора банок пива, а женщине — одну.
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