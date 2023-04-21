Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 16:00

Можно ли запивать шашлык пивом? Отвечает врач

Мария Сальникова
Марина Калюжная
Нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шашлык с пивом.
Фото Freepik/wirestock

Майские праздники только приближаются, а полки супермаркетов уже заполнены маринованным мясом и продуктами для костра и гриля. Во многих магазинах рядом с полуфабрикатами для шашлыка в качестве сопутствующего товара высятся ящики с пивом.

Шашлык и пиво — популярное сочетание, навязанное в том числе массовой культурой и рекламой. Полезно ли оно? Разбираемся вместе с наркологом Мариной Калюжной.

Как пиво и шашлык влияют на организм

Мясо

Само по себе мясо — полезный продукт. Это источник полноценного животного белка, витаминов группы В, А, микроэлементов. Красные сорта мяса содержат много железа, необходимого для профилактики анемии.

Чем опасно мясо с&nbsp;кровью. Чем может быть опасно мясо с кровью? Отвечают врач и нутрициолог

Но все перечисленные качества относятся к шашлыку с большой натяжкой.

Часто шашлык — это не только чистое мясо, но и жир. В процессе готовки жир капает на угли и решетки, образуя ароматическое соединение бензпирен.
Марина Калюжная
Нарколог

Бензпирен является одним из сильнейших канцерогенов (повышает риск развития онкологии). Благодаря бензипирену приготовленное на гриле мясо приобретает особый аромат. Но вместе с тем мясо становится канцерогенным. Поэтому не стоит есть шашлык часто.

Шашлык с овощами.
Freepik

Различные соусы на основе майонеза и кетчуп, с которыми шашлык едят на улице, делают это блюдо еще более жирным и калорийным. А если есть мясо не с тарелки, а прямо с шампура, без счета, становится сложно контролировать количество съеденного. Поэтому возникает риск съесть больше нормы.

Имеют значение и сроки хранения мяса. Если не хотите отравиться, ешьте шашлык сразу.
Марина Калюжная
Нарколог

Пиво

Пиво для организма не полезно. Оно состоит из солода, хмеля, ферментов и консервантов.

Компоненты сбраживаются, затем напиток усиливается химическими стабилизаторами текстуры, сахаром или сахарином, искусственными красителями. При ферментации и брожении образуются альдегиды, эфиры, метанол и другие яды в большом количестве.
Марина Калюжная
Нарколог
Бокалы пива. Как пиво влияет на мужское здоровье? 5 веских причин отказаться от этого напитка

Что будет с организмом, если запивать шашлык пивом

Шашлык, да и любое жареное мясо, нежелательно сочетать с пивом.

При чрезмерном употреблении пива и шашлыка человека ждут боли в желудке и печени. А утро следующего дня он встретит с ужасным похмельем и тошнотой.
Марина Калюжная
Нарколог

Сочетание жирного мяса и пива дает двойную нагрузку на печень, желудок и поджелудочную железу. О риске съесть больше положенного уже было сказано, вероятность выпить больше нормы тоже есть.

Жирная пища накладывает на желудок своеобразную пленку, из-за чего человек медленно пьянеет и больше пьет.
Марина Калюжная
Нарколог

Нужно отметить и тот факт, что контраст между очень горячим мясом и очень холодным пивом крайне вреден для зубной эмали.

Бокалы с пивом.
istockphoto.com

Чем нужно запивать шашлык

На посиделки с шашлыком обычно привозят не только спиртное, но и безалкогольные напитки: сок, кефир или тан, минеральную воду. Если есть выбор, шашлык нужно запивать водой.

Вода — естественная жидкость для организма. Она не создаст жирную пленку и не вызовет чувство жажды.
Марина Калюжная
Нарколог

Запивать мясо алкоголем не стоит, это максимально вредно для организма. Тем, кто исповедует принцип «если нельзя, но очень хочется, то почти можно», следует придерживаться правил:

  • выбирать кусочки мяса без жира или изначально готовить говядину или курицу;

  • отказаться от кетчупа и соуса на основе майонеза;

  • соблюдать меру в поедании мяса и употреблении пива.

Пивной максимум любых посиделок — 600 мл для мужчин и 400 мл для женщин. То есть мужчине можно выпить не больше полутора банок пива, а женщине — одну.
Марина Калюжная
Нарколог

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
4
0
Читайте также
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Куда идти Никите Гусеву?
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отмечаем День пряника: простые рецепты от профессионального повара
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости