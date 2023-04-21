Можно ли запивать шашлык пивом? Отвечает врач

Майские праздники только приближаются, а полки супермаркетов уже заполнены маринованным мясом и продуктами для костра и гриля. Во многих магазинах рядом с полуфабрикатами для шашлыка в качестве сопутствующего товара высятся ящики с пивом.

Шашлык и пиво — популярное сочетание, навязанное в том числе массовой культурой и рекламой. Полезно ли оно? Разбираемся вместе с наркологом Мариной Калюжной.

Как пиво и шашлык влияют на организм

Мясо

Само по себе мясо — полезный продукт. Это источник полноценного животного белка, витаминов группы В, А, микроэлементов. Красные сорта мяса содержат много железа, необходимого для профилактики анемии.

Но все перечисленные качества относятся к шашлыку с большой натяжкой.

Бензпирен является одним из сильнейших канцерогенов (повышает риск развития онкологии). Благодаря бензипирену приготовленное на гриле мясо приобретает особый аромат. Но вместе с тем мясо становится канцерогенным. Поэтому не стоит есть шашлык часто.

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Различные соусы на основе майонеза и кетчуп, с которыми шашлык едят на улице, делают это блюдо еще более жирным и калорийным. А если есть мясо не с тарелки, а прямо с шампура, без счета, становится сложно контролировать количество съеденного. Поэтому возникает риск съесть больше нормы.

Пиво

Пиво для организма не полезно. Оно состоит из солода, хмеля, ферментов и консервантов.

Что будет с организмом, если запивать шашлык пивом

Шашлык, да и любое жареное мясо, нежелательно сочетать с пивом.

Сочетание жирного мяса и пива дает двойную нагрузку на печень, желудок и поджелудочную железу. О риске съесть больше положенного уже было сказано, вероятность выпить больше нормы тоже есть.

Нужно отметить и тот факт, что контраст между очень горячим мясом и очень холодным пивом крайне вреден для зубной эмали.

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Чем нужно запивать шашлык

На посиделки с шашлыком обычно привозят не только спиртное, но и безалкогольные напитки: сок, кефир или тан, минеральную воду. Если есть выбор, шашлык нужно запивать водой.

Запивать мясо алкоголем не стоит, это максимально вредно для организма. Тем, кто исповедует принцип «если нельзя, но очень хочется, то почти можно», следует придерживаться правил:

выбирать кусочки мяса без жира или изначально готовить говядину или курицу;

отказаться от кетчупа и соуса на основе майонеза;

соблюдать меру в поедании мяса и употреблении пива.

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