5 рецептов вкусных десертов в мультиварке

Мало кто не любит полакомиться сладким. Но магазинные десерты часто содержат слишком много сахара и консервантов, а готовить пирожные и кексы самостоятельно бывает сложно и муторно. К тому же, не у каждого есть духовой шкаф. Вместе с нутрициологом Дарьей Каравацкой мы подобрали пять рецептов для сладкоежек: их можно приготовить в мультиварке без особых хлопот и из натуральных ингредиентов.

Королевская ватрушка

Время приготовления: 1 час 20 минут

Режим: выпечка

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 1.5 стакана;

сливочное масло — 200 г;

сахар — 1 ст. л.;

щепотка соли;

щепотка соды.

Для начинки:

творог — 400 г;

банан — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

ванильный сахар или экстракт ванили;

горсть орехов (замоченных).

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Приготовление:

Сливочное масло заранее охладить и нарезать небольшими кусочками. Добавить просеянную муку, соль, соду, сахар. Все вместе порубить ножом до образования крошки. Яйца взбить с ванильным сахаром. Смешать с творогом и бананом. Орехи предварительно промыть, замочить и порубить в крупную крошку. Чашу мультиварки смазать маслом, выложить 2/3 теста. Сверху выложить творог, дальше орехи. Засыпать оставшейся крошкой-тестом. Запустить мультиварку (режим и время приготовления указаны выше). После завершения выпечки открыть крышку и дать ватрушке остыть.

Кнедли с персиками

Время приготовления: 30 минут

Режим: варка на пару

Ингредиенты:

отварной картофель — 500 г;

мука — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

маленькие персики — 4 шт.;

сливочное масло — 50 г;

горький шоколад — 50 г.

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Приготовление:

Отварной картофель натереть на терке, добавить яйцо, муку, вымесить тесто. Персики помыть, разрезать пополам, удалить косточку, положить на место косточки кусочек шоколада. Разделить тесто на 8 равных частей. Размять каждый кусочек в лепешку, положить в центр половинку персика и защепить края. Положить 3-4 кнедли в контейнер-пароварку, в чашу мультиварки влить 2 стакана воды и включить мультиварку (режим и время приготовления указаны выше). Остальные кнедли приготовить тем же способом

Домашний йогурт с ягодами

Время приготовления: 6 часов 15 минут

Режим: йогурт

Ингредиенты:

стерилизованное или ультрапастеризованное молоко — 1 л;

натуральный йогурт — 3 ст. л.;

свежие ягоды по вкусу.

Istockphoto/maitetxu

Приготовление:

Установить температуру 160 °С и время 15 минут. Вскипятить молоко. Дать остыть в чаше мультиварки. Температура молока должна быть чуть теплее вашей руки (~40-42°С). Удалить с молока пенку Йогурт взбить вилкой и, продолжая взбивать, влить его в чашу с молоком. Молоко и йогурт должны смешаться Включить режим «йогурт», закрыть крышку и готовить 6 часов. Проверить йогурт на готовность. Он должен быть плотным. Если йогурт еще жидкий, готовить дальше еще один час. Ягоды вымыть, высушить, нарезать. Добавить йогурт, перемешать и разложить по креманкам.

Крамбл с яблоками, грушами и лесными орехами

Время приготовления: 30 минут

Режим: мой режим

Ингредиенты:

яблоки — 400 г;

груши — 400 г;

сливочное масло — 70 г;

молотая корица — 1 ч. л.;

измельченные лесные орехи — 2 ст. л.;

молотый имбирь — 1 ч. л.;

сливки 35% жирности — 250 мл;

мед — 2 ст. л.;

Сок одного лимона.

Для крошек:

мука — 100 г;

рубленый фундук — 50 г;

коричневый сахар — 40 г;

сливочное масло — 80 г;

щепотка соли.

Istockphoto/tasha_lyubina

Приготовление:

Яблоки и груши вымыть, удалить сердцевину. Нарезать большими кубиками, положить в миску и сбрызнуть соком лимона. Сливочное масло растопить, смешать с корицей, полить яблоки и груши. Добавить орехи, имбирь и перемешать. Для крошек смешать муку, орехи, сахар, масло и соль. Растереть массу пальцами в крошку. Чашу мультиварки смазать маслом, выложить фруктовую смесь, посыпать ее крошкой. Готовить при температуре 120 °С 30 минут Приготовить крем. Сливки охладить, влить в очень холодную миску, добавить мед и взбить в пышную массу. Подавать теплое блюдо с холодным кремом.

Клафути с вишней

Время приготовления: 45 минут

Режим: мой режим

Ингредиенты:

вишня (без косточек, можно замороженную) — 300 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

мука — 250 г;

сливки 20% жирности — 500 мл;

разрыхлителя — 1 пакетик;

ванильный сахар — 1 пакетик;

ром (по желанию) — 1 ст. л.;

сливочное масло для смазывания формы.

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istockphoto.com

Приготовление:

Вишню разморозить, жидкость слить. В отдельную емкость налить сливки, положить яйца, сахар, ванильный сахар и ром. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и тщательно перемешать миксером. Должно получиться достаточно жидкое тесто. Установить температуру 120 °С и время 45 минут. Чашу мультиварки обильно смазать сливочным маслом, вылить в нее тесто. Положить в тесто вишню, закрыть крышку и выпекать. Оставить готовый клафути в мультиварке еще на 20 минут для того, чтобы тесто уплотнялось. Подавать теплым.

В рецептах есть сахар, фрукты, ягоды, орехи, мед, пшеничная мука, молочные ингредиенты, яйца. Людям с непереносимостью, аутоиммунными заболеваниями, нарушениями в углеводном обмене рекомендую искать альтернативные ингредиенты при необходимости.

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