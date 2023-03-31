5 рецептов вкусных десертов в мультиварке
Мало кто не любит полакомиться сладким. Но магазинные десерты часто содержат слишком много сахара и консервантов, а готовить пирожные и кексы самостоятельно бывает сложно и муторно. К тому же, не у каждого есть духовой шкаф. Вместе с нутрициологом Дарьей Каравацкой мы подобрали пять рецептов для сладкоежек: их можно приготовить в мультиварке без особых хлопот и из натуральных ингредиентов.
Королевская ватрушка
Время приготовления: 1 час 20 минут
Режим: выпечка
Ингредиенты:
Для теста:
-
мука — 1.5 стакана;
-
сливочное масло — 200 г;
-
сахар — 1 ст. л.;
-
щепотка соли;
-
щепотка соды.
Для начинки:
-
творог — 400 г;
-
банан — 1 шт.;
-
яйца — 4 шт.;
-
ванильный сахар или экстракт ванили;
-
горсть орехов (замоченных).
Приготовление:
-
Сливочное масло заранее охладить и нарезать небольшими кусочками. Добавить просеянную муку, соль, соду, сахар. Все вместе порубить ножом до образования крошки.
-
Яйца взбить с ванильным сахаром. Смешать с творогом и бананом. Орехи предварительно промыть, замочить и порубить в крупную крошку.
-
Чашу мультиварки смазать маслом, выложить 2/3 теста. Сверху выложить творог, дальше орехи. Засыпать оставшейся крошкой-тестом. Запустить мультиварку (режим и время приготовления указаны выше).
-
После завершения выпечки открыть крышку и дать ватрушке остыть.
Кнедли с персиками
Время приготовления: 30 минут
Режим: варка на пару
Ингредиенты:
-
отварной картофель — 500 г;
-
мука — 250 г;
-
яйцо — 1 шт.;
-
маленькие персики — 4 шт.;
-
сливочное масло — 50 г;
-
горький шоколад — 50 г.
Приготовление:
-
Отварной картофель натереть на терке, добавить яйцо, муку, вымесить тесто.
-
Персики помыть, разрезать пополам, удалить косточку, положить на место косточки кусочек шоколада.
-
Разделить тесто на 8 равных частей. Размять каждый кусочек в лепешку, положить в центр половинку персика и защепить края.
-
Положить 3-4 кнедли в контейнер-пароварку, в чашу мультиварки влить 2 стакана воды и включить мультиварку (режим и время приготовления указаны выше). Остальные кнедли приготовить тем же способом
Домашний йогурт с ягодами
Время приготовления: 6 часов 15 минут
Режим: йогурт
Ингредиенты:
-
стерилизованное или ультрапастеризованное молоко — 1 л;
-
натуральный йогурт — 3 ст. л.;
-
свежие ягоды по вкусу.
Приготовление:
-
Установить температуру 160 °С и время 15 минут. Вскипятить молоко. Дать остыть в чаше мультиварки. Температура молока должна быть чуть теплее вашей руки (~40-42°С). Удалить с молока пенку
-
Йогурт взбить вилкой и, продолжая взбивать, влить его в чашу с молоком. Молоко и йогурт должны смешаться
-
Включить режим «йогурт», закрыть крышку и готовить 6 часов. Проверить йогурт на готовность. Он должен быть плотным. Если йогурт еще жидкий, готовить дальше еще один час.
-
Ягоды вымыть, высушить, нарезать. Добавить йогурт, перемешать и разложить по креманкам.
Крамбл с яблоками, грушами и лесными орехами
Время приготовления: 30 минут
Режим: мой режим
Ингредиенты:
-
яблоки — 400 г;
-
груши — 400 г;
-
сливочное масло — 70 г;
-
молотая корица — 1 ч. л.;
-
измельченные лесные орехи — 2 ст. л.;
-
молотый имбирь — 1 ч. л.;
-
сливки 35% жирности — 250 мл;
-
мед — 2 ст. л.;
-
Сок одного лимона.
Для крошек:
-
мука — 100 г;
-
рубленый фундук — 50 г;
-
коричневый сахар — 40 г;
-
сливочное масло — 80 г;
-
щепотка соли.
Приготовление:
-
Яблоки и груши вымыть, удалить сердцевину. Нарезать большими кубиками, положить в миску и сбрызнуть соком лимона.
-
Сливочное масло растопить, смешать с корицей, полить яблоки и груши. Добавить орехи, имбирь и перемешать.
-
Для крошек смешать муку, орехи, сахар, масло и соль. Растереть массу пальцами в крошку.
-
Чашу мультиварки смазать маслом, выложить фруктовую смесь, посыпать ее крошкой. Готовить при температуре 120 °С 30 минут
-
Приготовить крем. Сливки охладить, влить в очень холодную миску, добавить мед и взбить в пышную массу. Подавать теплое блюдо с холодным кремом.
Клафути с вишней
Время приготовления: 45 минут
Режим: мой режим
Ингредиенты:
-
вишня (без косточек, можно замороженную) — 300 г;
-
яйца — 3 шт.;
-
сахар — 1 ст. л.;
-
мука — 250 г;
-
сливки 20% жирности — 500 мл;
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разрыхлителя — 1 пакетик;
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ванильный сахар — 1 пакетик;
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ром (по желанию) — 1 ст. л.;
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сливочное масло для смазывания формы.
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Приготовление:
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Вишню разморозить, жидкость слить.
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В отдельную емкость налить сливки, положить яйца, сахар, ванильный сахар и ром. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и тщательно перемешать миксером. Должно получиться достаточно жидкое тесто.
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Установить температуру 120 °С и время 45 минут. Чашу мультиварки обильно смазать сливочным маслом, вылить в нее тесто. Положить в тесто вишню, закрыть крышку и выпекать.
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Оставить готовый клафути в мультиварке еще на 20 минут для того, чтобы тесто уплотнялось. Подавать теплым.
Десерт не стоит употреблять отдельно от основной еды. Идеальное сочетание: не очень плотный прием пищи (завтрак, легкий обед), наполненный источниками белка и жиров и десерт в его завершении.
В рецептах есть сахар, фрукты, ягоды, орехи, мед, пшеничная мука, молочные ингредиенты, яйца. Людям с непереносимостью, аутоиммунными заболеваниями, нарушениями в углеводном обмене рекомендую искать альтернативные ингредиенты при необходимости.
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