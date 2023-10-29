Как правильно заваривать каркаде

«Напиток фараонов» — так иногда называют каркаде. Этот напиток начали готовить еще в Древнем Египте, а сейчас он является национальным угощением во многих странах Северной Африки. Каркаде можно сразу отличить от обычного чая по ярко-красному цвету, но это не единственная его характерная черта: еще он содержит уникальные полезные вещества. Вместе с экспертами расскажем, как правильно заваривать каркаде и чем он полезен для здоровья.

Что такое каркаде

На самом деле каркаде — это не чай. Чай — это листья чайного дерева, а каркаде — это лепестки цветка, который называют гибискусом или суданской розой. Отсюда его характерный красный цвет.

Виды каркаде

Существует три разновидности каркаде, которые можно приобрести в магазинах.

Резаный цветок — самый распространенный вариант, его производят промышленным способом.

Цельный бутон — отличается тем, что собирается вручную, подходит для подарков и декора.

Крошка, или измельченный цветок — используется для наполнения чайных пакетиков.

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Сколько нужно заварки для каркаде

Количество сухого каркаде зависит от метода заварки. Для горячего метода будет достаточно примерно 15 г каркаде на литр воды. Для холодного метода рекомендуется использовать больше заварки для более интенсивного вкуса и аромата: примерно 25-30 г сухого каркаде на литр воды.

Как заварить каркаде в домашних условиях

Как заварить горячим способом

Техника приготовления:

Возьмите около 15 г заварки и залейте ее литром воды температурой 90-95°С. Настаивайте от 5 до 20 минут в зависимости от желаемой насыщенности напитка.

Плюсы: можно контролировать интенсивность вкуса.

Минусы: каркаде может не успеть отдать все полезные вещества.

Кому подойдет: тем, кто хочет быстро приготовить напиток.

Время: от 5 до 20 мин

Как заварить каркаде холодным способом

Техника приготовления:

Возьмите примерно 30 г заварки и залейте ее водой температурой 90-95°С. Дождитесь, пока чай не остынет естественным способом до комнатной температуры. Далее поставьте емкость с напитком в холодильник на 3-4 часа.

Плюсы: получается полезный насыщенный напиток, который на вкус напоминает морс.

Минусы: нельзя контролировать интенсивность вкуса, тратится много времени.

Кому подойдет: тем, кто хочет охладиться в жару.

Время: 4-5 часов.

Фото istockphoto.com

Как заваривать каркаде египетским способом

Техника приготовления:

Каркаде — национальный напиток Египта, там его готовят особым способом. Залейте две столовые ложки заварки литром воды комнатной температуры. Настаивайте напиток около двух часов, после чего доведите его до кипения на плите. Кипятите каркаде около 4 минут. После этого процедите.

Плюсы: такой напиток можно употреблять как в холодном, так и в горячем виде.

Минусы: нужно следить, чтобы каркаде не перекипел.

Кому подойдет: тем, кто хочет попробовать оригинальную версию каркаде.

Время: около 2,5 часа.

Популярные вопросы

Сколько каркаде можно пить в день

Рекомендуемое количество чая каркаде в день — не более 3-4 чашек (около 1 литра). Если вы хотите получить максимальную пользу для здоровья, то необходимо пить 1-2 чашки напитка в день на протяжении двух недель.

Нужно ли промывать каркаде

При заварке чая первую заварку обычно выливают, чтобы ополоснуть листья от чайной пыли. С каркаде этого делать не нужно.

Можно ли каркаде заваривать несколько раз

Нет, каркаде, в отличие от черного и зеленого чая, заваривают только один раз.

Чем полезен каркаде

Каркаде — рекордсмен по содержанию витамина С, поэтому в сезон простуд напиток с ним может поддержать иммунитет и защитить от простуд. Еще он содержит антиоксиданты, которые предотвращают преждевременное старение. Каркаде также полезен для сердца: он снижает уровень холестерина в крови и помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы.