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Сегодня, 06:00

Как правильно заваривать чай: секреты и пошаговая техника от чайного мастера

Руслана Бобкова
Автор
Илья Ботенков
Чайный мастер
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Проверка фактов

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Чайная церемония.
Фото istockphoto.com

Чай — удивительная штука. Ты можешь всю жизнь думать, что любишь его, но так и не узнать, как пить его правильно. Ведь то, что мы привыкли считать чаепитием, — заваренный покрепче пакетик, побольше молока, печенье или шоколадка вприкуску — все это знатоки чайного дела считают не больше чем баловством. Для тех, кто хочет перейти на следующий уровень, о секретах и правильной технике заваривания чая рассказал профессиональный чайный мастер Илья Ботенков.

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Подготовка чайников и посуды

Выбор подходящей чайной посуды

Для кипячения воды нужен стеклянный чайник, так как металл вступает в реакцию с водой и немного окисляет ее. Стекло сохраняет нейтральность воды.

Для заваривания чая в классической китайской чайной церемонии принято использовать чайник из красной глины.

Чайник из красной глины
Фото Freepik

Однако если такого у вас нет, в начале чайного пути можно ограничиться тем, что имеете, считает эксперт.

Главное — знать технологию заваривания. А в чем именно вы будете его заваривать — в стеклянном, глиняном или фарфоровом чайнике — это уже вторично. Когда научитесь правильно готовить чай, правильно пить его и правильно относиться к нему, тогда уже можно приобрести и чайную доску, и весь ассортимент посуды для церемоний.
Илья Ботенков
Чайный мастер

Очистка и прогрев чайника

Перед завариванием чая заварочный чайник желательно обдать кипятком, чтобы очистить и прогреть его. Ведь при соприкосновении с холодным чайником температура воды упадет и технология заваривания будет нарушена.

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Выбор воды для чая

Самый главный критерий для выбора воды — мягкость и отсутствие в ней металлов. И для заваривания чая вода из родника — не такой уж идеальный вариант, как может показаться на первый взгляд.

Родниковая вода может оказаться жесткой, она не даст чаю раскрыться в полной мере. Для повседневного чаепития лучше всего использовать бутилированную воду из доставки, она уже максимально подготовлена для заваривания чая и подходит по уровню мягкости. Если вы не пользуетесь доставкой воды и используете для заваривания чая воду из-под крана, следует очистить ее с помощью фильтра.
Илья Ботенков
Чайный мастер

Правильные пропорции и температура воды

Оптимальная температура воды для заваривания чая

Очень важно не доводить воду до кипения, так как кипяток убивает все полезные свойства. Как только появились первые пузырьки при закипании воды — сразу выключайте чайник. Если он у вас с регулировкой температуры, нагревайте воду до 90-92 градусов.

Кипит прозрачный чайник.
Фото istockphoto.com

Есть и границы температуры воды, индивидуальные для разных сортов чая.

  • 90-92 °С — температура для заваривания черных и красных чаев, таких как: Дянь Хун, Маофен, Цзинь Цзюнь Мэй, Красные иглы, Шу пуэр, темные улуны (Да Хун Пао, Жоу Гуй, Шуй Сян, тайваньский Габа; Дань цуны ( желательно при температуре 85 °С) .

  • 80-85°С. При такой температуре следует заваривать зеленые, белые и желтые чаи, светлые улуны, Шэн пуэры.

  • 70-75 °С. Такая температура допускается для некоторых видов зеленого чая, например Тай Пин Хоу Куй, Лун Цзин.

Попробуйте воспользоваться этими рекомендациями, если хотите сделать все «по науке». Однако обязательными для соблюдения они не являются, и с температурой можно экспериментировать.

С помощью температуры можно влиять на чай и его воздействие на организм. Чем ниже температура воды, тем мягче вкус чая. Можно его заварить водой 90 градусов, и в нем будут наблюдаться яркие сухофруктовые и ореховые нотки вкуса, а можно этот же чай заваривать температурой 70 °С и обнаружить мягкие фруктовые нотки. Вы можете даже подумать, что пьете два совершенно разных вида чая.
Илья Ботенков
Чайный мастер

Соотношение чая и воды

Для чаепития на двоих в чайник любого объема следует засыпать 8-10 грамм чая, что равно примерно 1-2 чайным ложкам, и залить воду так, чтобы она полностью покрыла чайные листочки. А через 3-5 секунд — вылить.

Это нужно для того, чтобы промыть чай от чайной пыли. Какого бы высокого качества ни был чай, небольшая доля чайной пыли в нем в любом случае есть. Чтобы настой чая раскрылся в полной мере — это правило важно соблюсти.
Илья Ботенков
Чайный мастер

После этого в чайник нужно залить ровно столько воды, сколько вы выпьете за один раз. Для двоих человек это примерно 200 миллилитров, а если вас больше — рассчитывайте по количеству гостей.

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Время заваривания чая

Залейте чай водой, подождите 10-15 секунд и разлейте его по пиалам или кружкам.

Чай сам по себе не может быть горьким. Если чай загорчил — значит, вы его передержали. Лучше вылить и в следующий раз заварить правильно.
Илья Ботенков
Чайный мастер

Техника разливки и питья чая

Итак, у вас под рукой чайник объемом 1 литр.

  1. Засыпьте в него, например, две чайные ложки чая.

  2. Вылейте первую заварку.

  3. Залейте ровно столько воды, сколько выпьете за один раз. Допустим, 100 мл.

  4. Подождите 10-15 секунд.

  5. Вылейте чай из чайника полностью, чтобы вода не соприкасалась с чайным листом.

  6. Выпив пиалу или кружку чая, вы можете залить в чайник еще воды, снова подождать 5-10 секунд и повторить ритуал.

Заваривать чай таким образом можно 7-8 раз. Но оставлять чай дольше чем на восемь часов не следует.

Спустя восемь часов в чае не остается уже ничего полезного, лучше заварить новый. Есть такая чайная мудрость: один чай — один шанс. Некоторые даже считают, что спустя восемь часов чай превращается в яд. На самом деле летального исхода от него, конечно, ждать не стоит, но вкуса и полезных свойств в нем уже не будет.
Илья Ботенков
Чайный мастер

Чай нужно уметь не только заваривать и разливать, но и пить. Кого-то это может удивить и даже разочаровать, но чай придуман не для того, чтобы запивать сладости.

Основная функция чаепития — успокоить свой ум. Во время церемонии следует наблюдать за тем, как раскрывается вкус чая, его аромат и послевкусие, как меняется ваше состояние. Перед тем как сделать глоток чая, обратите внимание на его аромат, поймите, какая у вас ассоциация с ним. Когда сделали глоток — понаблюдайте, какие участки тела согреваются, с чем ассоциируется у вас вкус чая. С каждой новой заваркой — новая ассоциация, не упустите ее. Чай пить — это тоже работа, которая приносит радость и учит внимательности.
Илья Ботенков
Чайный мастер

После чаепития у вас будет ощущаться сухость во рту, так как в чае есть кофеин и другие вещества, которые вызывают такие ощущения. Поэтому после церемонии желательно выпить стакан воды, чтобы чай усвоился организмом с пользой.

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Советы и рекомендации
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