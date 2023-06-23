Список продуктов для полезного меню на неделю

Хорошее питание — залог здоровья и долголетия. Вместе с нутрициологом Ольгой Матвеевой подготовили рацион на неделю для взрослого человека с примерными ценами и списком продуктов.

Список продуктов

Мясо, рыба, птица:

филе тунца замороженное, 500 г — 500 рублей;

стейк из лосося (кета, горбуша) замороженный 500 г — 420 рублей;

говядина, 500 г — 300 рублей;

куриное филе, 750 г — 250 рублей;

рыбное филе замороженное, 400 г — 240 рублей;

упаковка сырокопченого бекона — 140 рублей.

Овощи и фрукты:

томаты, 1 кг — 180 рублей;

упаковка замороженной овощной смеси — 170 рублей;

огурцы, 1 кг — 160 рублей;

упаковка замороженных ягод — 140 рублей;

кабачки, 1 кг — 100 рублей;

яблоки, 1 кг — 100 рублей;

морковь, 1 кг — 80 рублей;

лук репчатый, 1 кг — 60 рублей;

белокочанная капуста, 1 кг — 50 рублей;

картофель, 600 г — 40 рублей.

Молочные продукты и яйца:

масло сливочное, 200 г — 170 рублей;

йогурт питьевой, 1 л — 150 рублей;

сыр в нарезке — 140 рублей;

творог 2%, 180 г — 100 рублей;

кефир 2,5%, 1 л — 80 рублей;

молоко 2,5%, 1 л — 70 рублей.

десяток яиц — 60 рублей.

Бакалея и хлеб:

упаковка кофе — 300 рублей;

зеленый чай в пакетиках — 100 рублей;

рис в пакетиках — 70 рублей;

гречневая крупа в пакетиках — 60 рублей;

батон в нарезке — 60 рублей;

хлопья овсяные, 400 г — 50 рублей.

Итого примерная стоимость рациона на неделю составляет 4 340 рублей. При этом цены могут варьироваться в зависимости от места проживания и сезона.

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Рацион на неделю

Понедельник

Завтрак: омлет из двух яиц, два куска хлеба, чашка кофе.

Обед: гречневая каша с куриным филе, овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: рыбное филе на пару, отварные овощи, стакан кефира.

Вторник

Завтрак: каша на молоке, бутерброд с сыром, чашка кофе.

Обед: овощной суп, кусок говядины, свежий овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: печеный картофель, жареное рыбное филе, стакан йогурта.

Среда

Завтрак: тосты с маслом и томлеными ягодами, чашка кофе.

Обед: салат с куриным филе, вареный рис, чашка зеленого чая.

Ужин: тунец на гриле, овощной салат, стакан кефира.

Четверг

Завтрак: йогурт, печеное яблоко, чашка кофе.

Обед: куриный суп, кусок жареного лосося, свежий овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: творог с ягодами, стакан йогурта.

Пятница

Завтрак: овсяная каша с фруктами, бутерброд с ветчиной и сыром, чашка кофе.

Обед: щи, кусок жареной говядины, овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: печеный лосось, отварные овощи, стакан кефира.

Суббота

Завтрак: яичница с помидорами, два куска хлеба, чашка кофе.

Обед: куриные котлеты, овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: рис с овощами, стакан йогурта.

Воскресенье

Завтрак: тосты с яйцом и беконом, чашка кофе.

Обед: овощное рагу, кусок жареного лосося, свежий овощной салат, чашка зеленого чая.

Ужин: печеный картофель, кусок жареного мяса, стакан кефира.

Важно помнить, что рацион должен быть разнообразным и содержать все необходимые витамины и минералы для поддержания здоровья.

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