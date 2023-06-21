Безопасная детокс-программа питания на 14 дней от нутрициолога
Обычно организм сам прекрасно выводит шлаки, но иногда ему нужна помощь. Как раз для этого и нужен детокс. Однако проводить его нужно под присмотром специалиста.
Обо всех тонкостях процедуры рассказала нутрициолог Ольга Деккер.
Кому нужно детокс-питание
Очищающие программы актуальны для тех, кто хочет избавиться от токсинов или изменить пищевые привычки. Но это не панацея от всех болезней и проблем. Детокс не относится к строго обязательным или необходимым процедурам.
Уходить в крайности и пробовать экстремальные варианты детокс-диеты (например, питаться только соками) — опасно для здоровья. Такие программы приводят к дефицитам питательных веществ в организме.
Кому от детокса лучше отказаться
Детокс-программы противопоказаны :
-
детям;
-
беременным и кормящим женщинам;
-
людям с некоторыми хроническими заболеваниями (в частности, ЖКТ);
-
людям с пищевыми аллергиями или непереносимостью отдельных продуктов.
Даже полностью здоровым людям желательно сначала пройти осмотр у врача и только потом приступить к очищению организма.
Важно помнить, что индивидуальные потребности и ограничения могут различаться. Помощь квалифицированного нутрициолога или врача нужна, чтобы определить, подходит ли вам та или иная детокс-программа и какие меры безопасности следует соблюдать.
Ошибки в детокс-меню
Детокс-программы иногда составляют неверно. К самым частым ошибкам относятся:
-
радикальный подход — резкое ограничение калорий или исключение целой группы продуктов;
-
долгая продолжительность — важно помнить, что детокс-программы краткосрочны;
-
неподходящая мотивация — неверно прибегать к детоксу для быстрого похудения;
-
отказ от медицинской консультации — при хронических заболеваниях и регулярном приеме лекарств осмотр и консультация у врача обязательны.
Пример рациона на один день
С утра натощак нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Повторяйте этот ритуал перед каждым приемом пищи в течение дня. Спустя 20-30 минут можно позавтракать смузи. Вам понадобится:
-
120 мл натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;
-
100 мл воды;
-
2 мер. л. протеина;
-
50 г творога жирностью 5%;
-
один нектарин;
-
1 ст. л. отрубей.
Пообедать можно через 3-4 часа. Помните о воде. Пить нужно за 15-30 минут до трапезы.
На обед подойдут:
-
150 г отварных куриных сердечек;
-
100 г отварного бурого риса;
-
100 г листового салата.
После еды нужно принять 2 г рыбьего жира.
Через 3-4 часа устройте перекус. Для него подойдет ягодный смузи на основе:
-
120 г натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;
-
100 мл воды;
-
2 мер. л. протеина;
-
50 г творога жирностью 5%;
-
50 г черники;
-
1 ст. л. отрубей.
Завершающий прием пищи — ужин — можно устроить через 3-4 часа после потребления воды. Хорошим вариантом для ужина будет:
-
250 г салата из курицы с брокколи;
-
100 г томатов, приправленных 2 ч. л. оливкового масла.
В меню осталась еще одна добавка перед сном — запаренные семена льна (на 2 ст. л. ложки понадобится 300 мл воды). Если не получается выдержать интервал между приемами пищи, то семена можно добавить в салат на ужин.
Всего за сутки организм получит:
-
1408 ккал;
-
134 г белка;
-
50,4 г жиров;
-
115 г углеводов.
Детокс-меню на три дня
Примерный рацион собран в таблице. Длительность такого детокса не должна превышать 14 дней. Помните, что организм нужно подготовить к очищению. Внедрять меню нужно постепенно. К примеру, в первый день вы можете заменить привычный ужин детокс-вариантом, на второй — поменять обед и перекус. Точно так же происходит и выход из программы. Вы постепенно внедряете обычные угощения.
|
Завтрак
|
Обед
|
Перекус
|
Ужин
|
День первый (КБЖУ — 1408/134/50,4/115).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиново-ягодный смузи с черникой (через 15-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
Перед сном — семена льна.
|
День второй (КБЖУ — 1403/117/55/114).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиновый смузи из йогурта с бананом (через 20-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
Перед сном — семена льна.
|
День третий (КБЖУ — 1368/122/55/106).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды — 350 г печеных баклажанов.
Перед сном — семена льна.
Пример детокс-меню для вегетарианцев
Если вы придерживаетесь вегетарианства, но хотели бы провести детокс, можно подобрать соответствующее меню. С утра нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Спустя 20-30 минут сделайте вегетарианский смузи на завтрак из:
-
220 мл овсяного молока;
-
30 г соевого протеина;
-
30 г банана;
-
50 г тофу;
-
10 г пшеничных отрубей.
Через 3-4 часа можно пообедать. Помните о воде перед приемом пищи. Подать можно следующий набор:
-
100 г бурого отварного риса;
-
100 г гуляша из соевого мяса;
-
30 г листового салата;
-
100 г огурца;
-
1 ч. л. льняного масла.
Еще через 3-4 часа и после приема воды приготовьте перекус. В вегетарианском варианте ягодный смузи включает:
-
220 мл гречневого молока;
-
30 г соевого протеина;
-
30 г клубники;
-
50 г тофу;
-
10 г отрубей.
Спустя 3-4 часа настанет время ужина. Подайте 250 г цветной капусты, тушенной в кокосовом молоке. А перед сном съешьте 30 г льняных семян, залитых 300 мл горячей воды.
Суточный детокс-рацион для вегетарианцев содержит:
-
1406 ккал;
-
100,34 белка;
-
56,7 жиров;
-
135,22 углеводов.
Можно ли составить детокс-программу самостоятельно
Благодаря примерам выше вы можете разработать свою программу очищения. Главное — сохранять разумный подход, слушать свое тело и не пренебрегать помощью квалифицированного специалиста.
Когда вы сами составляете меню, следите чтобы:
-
рацион был сбалансированным и разнообразным (включайте овощи, фрукты, орехи, семена, зелень, бобовые);
-
употребляйте достаточное количество воды для поддержания гидратации и удаления токсинов из организма;
-
избегайте добавленных сахаров и обработанных продуктов (сладости, выпечка, фастфуд, снеки, полуфабрикаты и прочее).
Слушайте свое тело. Если вы почувствовали дискомфорт — прекратите детокс и обратитесь к врачу.
Если соблюдать все эти правила, организм сможет оздоровиться и очиститься комфортно и без стрессов.
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