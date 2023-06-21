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Сегодня, 22:30

Безопасная детокс-программа питания на 14 дней от нутрициолога

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Девушка достает овощи из сумки.
Фото istockphoto.com

Обычно организм сам прекрасно выводит шлаки, но иногда ему нужна помощь. Как раз для этого и нужен детокс. Однако проводить его нужно под присмотром специалиста.

Обо всех тонкостях процедуры рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Кому нужно детокс-питание

Очищающие программы актуальны для тех, кто хочет избавиться от токсинов или изменить пищевые привычки. Но это не панацея от всех болезней и проблем. Детокс не относится к строго обязательным или необходимым процедурам.

Уходить в крайности и пробовать экстремальные варианты детокс-диеты (например, питаться только соками) — опасно для здоровья. Такие программы приводят к дефицитам питательных веществ в организме.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Кому от детокса лучше отказаться

Детокс-программы противопоказаны :

  • детям;

  • беременным и кормящим женщинам;

  • людям с некоторыми хроническими заболеваниями (в частности, ЖКТ);

  • людям с пищевыми аллергиями или непереносимостью отдельных продуктов.

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Даже полностью здоровым людям желательно сначала пройти осмотр у врача и только потом приступить к очищению организма.

Важно помнить, что индивидуальные потребности и ограничения могут различаться. Помощь квалифицированного нутрициолога или врача нужна, чтобы определить, подходит ли вам та или иная детокс-программа и какие меры безопасности следует соблюдать.
Ольга Деккер
Нутрициолог
Фото Freepik/pressfoto

Ошибки в детокс-меню

Детокс-программы иногда составляют неверно. К самым частым ошибкам относятся:

  • радикальный подход — резкое ограничение калорий или исключение целой группы продуктов;

  • долгая продолжительность — важно помнить, что детокс-программы краткосрочны;

  • неподходящая мотивация — неверно прибегать к детоксу для быстрого похудения;

  • отказ от медицинской консультации — при хронических заболеваниях и регулярном приеме лекарств осмотр и консультация у врача обязательны.

Пример рациона на один день

С утра натощак нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Повторяйте этот ритуал перед каждым приемом пищи в течение дня. Спустя 20-30 минут можно позавтракать смузи. Вам понадобится:

  • 120 мл натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;

  • 100 мл воды;

  • 2 мер. л. протеина;

  • 50 г творога жирностью 5%;

  • один нектарин;

  • 1 ст. л. отрубей.


Пообедать можно через 3-4 часа. Помните о воде. Пить нужно за 15-30 минут до трапезы.

На обед подойдут:

  • 150 г отварных куриных сердечек;

  • 100 г отварного бурого риса;

  • 100 г листового салата.


После еды нужно принять 2 г рыбьего жира.

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Через 3-4 часа устройте перекус. Для него подойдет ягодный смузи на основе:

  • 120 г натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;

  • 100 мл воды;

  • 2 мер. л. протеина;

  • 50 г творога жирностью 5%;

  • 50 г черники;

  • 1 ст. л. отрубей.

Фото istockphoto.com

Завершающий прием пищи — ужин — можно устроить через 3-4 часа после потребления воды. Хорошим вариантом для ужина будет:

  • 250 г салата из курицы с брокколи;

  • 100 г томатов, приправленных 2 ч. л. оливкового масла.

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В меню осталась еще одна добавка перед сном — запаренные семена льна (на 2 ст. л. ложки понадобится 300 мл воды). Если не получается выдержать интервал между приемами пищи, то семена можно добавить в салат на ужин.

Всего за сутки организм получит:

  • 1408 ккал;

  • 134 г белка;

  • 50,4 г жиров;

  • 115 г углеводов.

Детокс-меню на три дня

Примерный рацион собран в таблице. Длительность такого детокса не должна превышать 14 дней. Помните, что организм нужно подготовить к очищению. Внедрять меню нужно постепенно. К примеру, в первый день вы можете заменить привычный ужин детокс-вариантом, на второй — поменять обед и перекус. Точно так же происходит и выход из программы. Вы постепенно внедряете обычные угощения.

Завтрак

Обед

Перекус

Ужин

День первый (КБЖУ — 1408/134/50,4/115).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Через 15-30 минут после воды:

  • 150 куриных сердечек;

  • 100 г отварного бурого риса;

  • 100 г листового салата;

  • 2 г рыбьего жира.

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Протеиново-ягодный смузи с черникой (через 15-30 минут после воды).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Через 15-30 минут после воды:

  • 250 г салата из курицы с брокколи;

  • 100 г томатов, смешанных с 2 ч. л. оливкового масла.

Перед сном — семена льна.

День второй (КБЖУ — 1403/117/55/114).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Протеиновый смузи из йогурта с бананом (через 20-30 минут после воды).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Через 15-30 минут после воды:

  • 150 г запеченных куриных желудочков;

  • 100 г отварной гречки;

  • 100 г соленых огурцов с укропом;

  • 2 г рыбьего жира.

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Через 15-30 минут после воды:

  • 200 г салата из отварной или запеченной свинины с апельсинами;

  • 50 г отварного киноа.

Перед сном — семена льна.

День третий (КБЖУ — 1368/122/55/106).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Через 15-30 минут после воды:

  • 150 г фрикаделек из телятины;

  • 100 г отварного бурого риса;

  • 100 г помидоров;

  • 2 г рыбьего жира.

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды).

500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).

Через 15-30 минут после воды — 350 г печеных баклажанов.

Перед сном — семена льна.


Пример детокс-меню для вегетарианцев

Если вы придерживаетесь вегетарианства, но хотели бы провести детокс, можно подобрать соответствующее меню. С утра нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Спустя 20-30 минут сделайте вегетарианский смузи на завтрак из:

  • 220 мл овсяного молока;

  • 30 г соевого протеина;

  • 30 г банана;

  • 50 г тофу;

  • 10 г пшеничных отрубей.


Через 3-4 часа можно пообедать. Помните о воде перед приемом пищи. Подать можно следующий набор:

  • 100 г бурого отварного риса;

  • 100 г гуляша из соевого мяса;

  • 30 г листового салата;

  • 100 г огурца;

  • 1 ч. л. льняного масла.

Фото istockphoto.com

Еще через 3-4 часа и после приема воды приготовьте перекус. В вегетарианском варианте ягодный смузи включает:

  • 220 мл гречневого молока;

  • 30 г соевого протеина;

  • 30 г клубники;

  • 50 г тофу;

  • 10 г отрубей.


Спустя 3-4 часа настанет время ужина. Подайте 250 г цветной капусты, тушенной в кокосовом молоке. А перед сном съешьте 30 г льняных семян, залитых 300 мл горячей воды.

Суточный детокс-рацион для вегетарианцев содержит:

  • 1406 ккал;

  • 100,34 белка;

  • 56,7 жиров;

  • 135,22 углеводов.

Можно ли составить детокс-программу самостоятельно

Благодаря примерам выше вы можете разработать свою программу очищения. Главное — сохранять разумный подход, слушать свое тело и не пренебрегать помощью квалифицированного специалиста.

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Когда вы сами составляете меню, следите чтобы:

  • рацион был сбалансированным и разнообразным (включайте овощи, фрукты, орехи, семена, зелень, бобовые);

  • употребляйте достаточное количество воды для поддержания гидратации и удаления токсинов из организма;

  • избегайте добавленных сахаров и обработанных продуктов (сладости, выпечка, фастфуд, снеки, полуфабрикаты и прочее).

Слушайте свое тело. Если вы почувствовали дискомфорт — прекратите детокс и обратитесь к врачу.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Если соблюдать все эти правила, организм сможет оздоровиться и очиститься комфортно и без стрессов.

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