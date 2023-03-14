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14 марта, 14:00

Какие продукты не стоит есть вместе? 6 опасных сочетаний

Ольга Стрельникова
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Фото Istockphoto/Foxys_forest_manufacture

Многие знают о том, что не все лекарства совместимы. Но это относится и к другим веществам, например тем, которые содержатся в продуктах. Существуют сочетания, которые могут навредить организму. О том, какие ингредиенты лучше не совмещать, рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Чем опасны сочетания несовместимых продуктов

Прежде всего, опасность заключается в том, что сочетания несовместимых продуктов могут вызывать различные проблемы с пищеварением. Например, вздутие живота, запоры, диарею, изжогу и прочее.

В некоторых случаях продукты способны противоречить друг другу по свойствам или составу. Из-за этого ухудшается обмен веществ, нарушается усвоение витаминов, минералов и других микроэлементов. Так, белковая пища в сочетании с крахмалистой замедляет процесс переваривания.

Также не стоит забывать о том, что продукты могут взаимодействовать с лекарствами, снижая их эффективность или вызывая побочные эффекты. Поэтому при составлении рациона нужно учитывать их совместимость.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Какие продукты лучше не сочетать

Существует множество продуктов с противоречащими друг другу свойствами и ингредиентами. Вот шесть примеров самых неудачных сочетаний, по мнению нутрициолога:

  • кальций и железо — кальций способен затруднять усвоение железа, поэтому не стоит одновременно употреблять продукты с этими элементами (например, молоко или сыр вместе с красным мясом);

  • крахмал и белок — крахмал может замедлять усвоение белка, поэтому лучше не употреблять продукты, содержащие большое количество крахмала и белка вместе (например, картофель с мясом);

  • жирные продукты и фрукты — жиры замедляют усвоение фруктовых сахаров (например, сочетание сыра с фруктами может обернуться неприятными последствиями);

Фото Istockphoto/sveta_zarzamora

  • овощи и молочные продукты — некоторые овощи могут затруднять усвоение кальция, содержащегося в молочных продуктах (например, шпинат с йогуртом или сыром);

  • алкоголь и крепкий кофе — их взаимодействие вызывает дополнительное раздражение желудочно-кишечного тракта;

  • кислые фрукты и молоко — кислота способствует сворачиванию белка, из-за чего их не стоит употреблять одновременно.

Важно отметить, что не все люди могут испытывать проблемы при употреблении этих продуктов вместе. Тем не менее лучше следовать рекомендациям специалистов и избегать таких сочетаний, особенно если заметили негативную реакцию организма на их употребление.
Ольга Деккер
Нутрициолог

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Советы и рекомендации
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