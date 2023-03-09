Что сладкого можно есть в пост? 5 рецептов вкусных постных десертов

Полностью отказываться от вкусностей не обязательно.

Пост помогает избавиться от лишних килограммов и накопившихся в организме токсинов (хотя это не цель, а приятный бонус духовного очищения). Важно помнить, что в это время нельзя злоупотреблять сладкими и мучными продуктами, даже если они относятся к правильному питанию.

Какие десерты можно есть во время поста

В постные рецепты вы можете добавлять мед, сухофрукты, орехи, сушеные и сублимированные ягоды, фрукты, замороженные ягоды, кокосовую стружку, различные урбечи (натуральные пасты из сырых орехов и семян). В качестве подсластителя можно использовать финики, бананы и запеченные яблоки. Они содержат клетчатку, поэтому повышение сахара не будет таким резким.

Если вы приобретаете постные десерты в магазине, обращайте внимание на состав на этикетках. Иногда продукт может содержать ингредиенты, которые нельзя употреблять во время поста. Также некоторые десерты запрещены во время поста. Например, мармелад на желатине, так как это продукт животного происхождения. Но есть мармелад на агар-агаре можно.

О том, что происходит с организмом во время поста, рассказали в статье по ссылке ниже.

Аккуратнее нужно быть и с употреблением шоколада. Горький шоколад на основе масла какао разрешен. В молочном шоколаде содержится молоко животного происхождения, поэтому он не рекомендован в период поста.

Рецепты вкусных постных десертов

Домашняя нутелла

Ингредиенты:

фундук — 250 г;

агава или мед — 2 ст. л.;

натуральное какао без сахара — 6 ст. л.;

миндальное или кокосовое молоко — 125 г;

ванильный экстракт без алкоголя (по желанию) — 125 г.

Фото istockphoto.com

Орехи замочить на ночь, затем слить воду и хорошо промыть. Измельчить фундук и другие ингредиенты в блендере до консистенции крема. Молоко лучше добавлять постепенно. Если состав получится жидким, это будет трудно исправить. Затем массу нужно охладить в холодильнике.

Воздушный домашний шоколад

Ингредиенты:

кокосовое масло — 2/3 стакана;

кокосовая стружка (желательно 62% жирности) — 1 стакан;

королевские финики без кости и кожуры — 5 шт.;

какао-порошок — 3 ст. л.

Фото istockphoto.com

Все ингредиенты смешать в блендере до однородной массы. Затем перелить в форму, предварительно застеленную пергаментной бумагой. Убрать в морозилку на 20-60 минут. После застывания шоколад можно нарезать и есть.

Шоколадный авокадо-мусс

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

какао — 2 ст. л.;

мед или другой подсластитель (по желанию).

Фото istockphoto.com

Все ингредиенты необходимо взбить в блендере. Сверху можно украсить орехами.

Чиа-пудинг на кокосовом молоке с манго

Ингредиенты:

кокосовое со сливками или миндальное молоко;

семена чиа;

спелое манго.

Фото istockphoto.com

Высыпать семена чиа в молоко, хорошо перемешать, закрыть крышкой и поставить в холодильник на ночь. Сверху украсить пюре из спелого манго. Манго можно заменить на замороженную малину или другие ягоды и фрукты.

Вафли яблочные с псиллиумом и мукой зеленых бананов

Ингредиенты:

псиллиум (растворимая клетчатка) — 2 ст. л.;

яблоко — 1 шт.;

растительное молоко — 30 мл;

безглютеновая смесь гарнец — 4 ст. л.;

сода и уксус или разрыхлитель.

Фото istockphoto.com

Яблоко натереть, добавить растительное молоко, высыпать псиллиум и хорошо перемешать. Положить безглютеновую смесь. Соду погасить уксусом или добавить разрыхлитель. Все тщательно перемешать и дать постоять 10 минут.

Готовить в вафельнице или на сковороде на медленном огне под крышкой.

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