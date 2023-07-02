Абрикосовые косточки: польза и вред для организма
Абрикос, персик и миндаль — близкие родственники. У персика съедобная мякоть и ядовитое ядро, у миндаля — ядовитая мякоть и съедобное ядро, у абрикоса можно есть все части. Ядра абрикосовых косточек легко купить или добыть самостоятельно из свежих плодов, компота или варенья. Их можно есть просто так, использовать в выпечке и косметологии.
О свойствах абрикосовых косточек рассказала нутрициолог Тамара Рау.
Калорийность и БЖУ абрикосовых косточек
Ядра абрикосов достаточно калорийны: в 100 граммах продукта (примерно горсть из 30-40 штук) около 575 ккал. Соотношение питательных веществ:
|Название
|Количество на 100 г
|Белки
|22 г
|Углеводы
|25 г
|Жиры
|50 г
Польза абрикосовых косточек
Абрикосовые косточки содержат витамины и минералы.
Антиоксидантные свойства
Ядра абрикосовых косточек, как и орехи, семечки и другие продукты с растительными жирами, содержат витамин Е. Также в продукте есть витамин А. Эти элементы относятся к антиоксидантам, то есть веществам, которые борются со свободными радикалами.
Антиоксиданты способствуют улучшению состояния кожи, поддерживают здоровье глаз и иммунную систему.
Польза для сердечно-сосудистой системы
В ядрах абрикосовых косточек содержатся магний и калий. Первый поддерживает функционирование мышц и нервов, стабилизирует кровяное давление. Похожими свойствами обладает калий: он регулирует работу мышц и нормализует сердечный ритм.
Также в ядрах есть железо. Оно необходимо для кроветворения.
Польза для костей
В состав продукта входят кальций и фосфор. От наличия кальция в организме зависит здоровье костей и зубов, в частности, их крепость. Фосфор влияет на правильное усвоение элемента.
Вред абрикосовых косточек
Ядра содержат витамин В17, амигдалин. Это вещество состоит из двух молекул глюкозы, одной молекулы бензальдегида и одной молекулы синильной кислоты — сильнейшего яда. Амигдалин придает горечь во вкусе, такие ядра нельзя есть.
Считается, что витамин В17 способствует защите от раковых клеток, но его эффективность и безопасность не были полностью доказаны научными исследованиями.
Витамин В17 следует принимать по назначению врача. Употребление абрикосовых косточек с целью насыщения организма амигдалином может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни. При благополучном исходе отравление приведет к желудочно-кишечным расстройствам (диарее и тошноте). В худшем случае возможна смерть от паралича дыхательных путей (удушья). Это происходит из-за того, что гемоглобин крови связывается с синильной кислотой в очень прочное соединение, неспособное участвовать в кислородном обмене.
Первый признак серьезного отравления: багровый (малиновый) цвет лица и слизистых оболочек.
Важно знать, что при термической обработке амигдалин не разрушается, поэтому горькие ядра, извлеченные из абрикосового компота, не менее опасны, чем свежие.
Сколько можно съесть абрикосовых косточек в день
Умеренное употребление ядер абрикосовых косточек помимо снижения риска отравления поможет сохранить рекомендуемую норму калорий. Детям достаточно одного или два в сутки.
Взрослым рекомендуется употреблять не более 5 косточек в день (до 20 грамм) и следить за общим потреблением цианида из различных источников пищи.
Вкусные рецепты с абрикосовой косточкой
Фруктово-овощной салат
Измельченные абрикосовые косточки в салате из свежих овощей, фруктов и зелени придадут салату хрустящую структуру и немного орехового вкуса.
Ингредиенты:
- ядра абрикосовых косточек — 3-5 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- груша — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- салатные листья — 1 пучок.
Способ приготовления:
- Заблаговременно подготовьте ядра абрикосов: обдайте кипятком и замочите в воде на 5-6 часов.
- Выжмите сок из апельсина.
- Снимите кожицу с груши, мякоть нарежьте тонкими ломтиками и замочите в апельсиновом соке.
- Очистите морковь и нашинкуйте соломкой.
- Помойте салатные листья, порвите их руками.
- Измельчите абрикосовые ядра.
- Смешайте все ингредиенты, по желанию украсьте вялеными ягодами и подавайте.
ПП-конфеты с абрикосовыми косточками
Конфеты из сухофруктов могут заменить магазинные сладости.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка — 4 ст. л.;
- абрикосовые косточки — 50 г;
- финики — 50 г;
- чернослив — 50 г;
- курага — 50 г.
Способ приготовления:
- Ядра обдайте кипятком, замочите на 5-6 часов, очистите от кожицы и хорошо высушите.
- Финики, чернослив и курагу замочите в горячей воде на 10 минут.
- Измельчите сухофрукты блендером.
- Сухие ядра абрикосовых косточек превратите в порошок и смешайте с сухофруктами.
- Сформируйте из полученной массы конфеты, обваляйте их в кокосовой стружке. При необходимости для большей вязкости можно добавить мед.
- Уберите конфеты в холодильник до полного застывания.
Абрикосовые косточки в косметологии
Продукт используют не только в кулинарии, но и в косметологии. Например, масло из абрикосовых косточек увлажняет и питает кожу. Его можно добавлять в кремы, лосьоны или другие косметические средства перед применением.
В домашних условиях легко сделать скраб или пилинг. В покупных средствах используются собственно абрикосовые косточки, то есть древесная часть. Но измельченные в порошок сушеные ядра действуют ничуть не хуже.
Можно приготовить скраб полностью из пищевых продуктов. Например, смешать половину чайной ложки порошка абрикосовых ядер с 1 ст. л. сметаны или сливок, плавными круговыми движениями нанести на лицо, а затем смыть.
Как выбрать и хранить абрикосовые косточки
При покупке нужно обратить внимание на внешний вид ядер. Они должны быть без трещин и других повреждений, а также без плесени или гнили.
Заготавливая косточки самостоятельно из компотов или варенья, учитывайте дату производства этих продуктов: они должны храниться не более года, иначе употребление косточек и самого компота становится опасным.
При заготовке косточек из свежих абрикосов рекомендуется проверить хотя бы одно ядро на горечь. Хранить абрикосовые косточки нужно в сухом и прохладном месте.
Абрикосовые косточки нужно держать в герметичной упаковке или контейнере. Использовать их надо через 6 месяцев.
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