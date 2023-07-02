Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 20:00

Абрикосовые косточки: польза и вред для организма

Мария Сальникова
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Натюрморт с абрикосами в разрезе
Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Абрикос, персик и миндаль близкие родственники. У персика съедобная мякоть и ядовитое ядро, у миндаля ядовитая мякоть и съедобное ядро, у абрикоса можно есть все части. Ядра абрикосовых косточек легко купить или добыть самостоятельно из свежих плодов, компота или варенья. Их можно есть просто так, использовать в выпечке и косметологии.

О свойствах абрикосовых косточек рассказала нутрициолог Тамара Рау.

Калорийность и БЖУ абрикосовых косточек

Ядра абрикосов достаточно калорийны: в 100 граммах продукта (примерно горсть из 30-40 штук) около 575 ккал. Соотношение питательных веществ:

Название Количество на 100 г
Белки 22 г
Углеводы 25 г
Жиры 50 г

Польза абрикосовых косточек

Абрикосовые косточки содержат витамины и минералы.

Девушка кусает абрикос
Фото istockphoto.com/Jasmina007

Антиоксидантные свойства

Ядра абрикосовых косточек, как и орехи, семечки и другие продукты с растительными жирами, содержат витамин Е. Также в продукте есть витамин А. Эти элементы относятся к антиоксидантам, то есть веществам, которые борются со свободными радикалами.

Антиоксиданты способствуют улучшению состояния кожи, поддерживают здоровье глаз и иммунную систему.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

Польза для сердечно-сосудистой системы

В ядрах абрикосовых косточек содержатся магний и калий. Первый поддерживает функционирование мышц и нервов, стабилизирует кровяное давление. Похожими свойствами обладает калий: он регулирует работу мышц и нормализует сердечный ритм.

Также в ядрах есть железо. Оно необходимо для кроветворения.

Польза для костей

В состав продукта входят кальций и фосфор. От наличия кальция в организме зависит здоровье костей и зубов, в частности, их крепость. Фосфор влияет на правильное усвоение элемента.

Продукты, богатые кальцием. 10 продуктов с высоким содержанием кальция

Вред абрикосовых косточек

Ядра содержат витамин В17, амигдалин. Это вещество состоит из двух молекул глюкозы, одной молекулы бензальдегида и одной молекулы синильной кислоты — сильнейшего яда. Амигдалин придает горечь во вкусе, такие ядра нельзя есть.

Считается, что витамин В17 способствует защите от раковых клеток, но его эффективность и безопасность не были полностью доказаны научными исследованиями.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

Витамин В17 следует принимать по назначению врача. Употребление абрикосовых косточек с целью насыщения организма амигдалином может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни. При благополучном исходе отравление приведет к желудочно-кишечным расстройствам (диарее и тошноте). В худшем случае возможна смерть от паралича дыхательных путей (удушья). Это происходит из-за того, что гемоглобин крови связывается с синильной кислотой в очень прочное соединение, неспособное участвовать в кислородном обмене.

Первый признак серьезного отравления: багровый (малиновый) цвет лица и слизистых оболочек.

Абрикосы на столе с десертным ножом
Фото istockphoto.com/izhairguns

Важно знать, что при термической обработке амигдалин не разрушается, поэтому горькие ядра, извлеченные из абрикосового компота, не менее опасны, чем свежие.

Сколько можно съесть абрикосовых косточек в день

Умеренное употребление ядер абрикосовых косточек помимо снижения риска отравления поможет сохранить рекомендуемую норму калорий. Детям достаточно одного или два в сутки.

Взрослым рекомендуется употреблять не более 5 косточек в день (до 20 грамм) и следить за общим потреблением цианида из различных источников пищи.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

Вкусные рецепты с абрикосовой косточкой

Фруктово-овощной салат

Измельченные абрикосовые косточки в салате из свежих овощей, фруктов и зелени придадут салату хрустящую структуру и немного орехового вкуса.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

Ингредиенты:

  • ядра абрикосовых косточек 3-5 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • груша 1 шт.;
  • апельсин 1 шт.;
  • салатные листья 1 пучок.
Салат с зеленью, грушей и абрикосовыми косточками
Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления:

  1. Заблаговременно подготовьте ядра абрикосов: обдайте кипятком и замочите в воде на 5-6 часов.
  2. Выжмите сок из апельсина.
  3. Снимите кожицу с груши, мякоть нарежьте тонкими ломтиками и замочите в апельсиновом соке.
  4. Очистите морковь и нашинкуйте соломкой.
  5. Помойте салатные листья, порвите их руками.
  6. Измельчите абрикосовые ядра.
  7. Смешайте все ингредиенты, по желанию украсьте вялеными ягодами и подавайте.
Вред шпината. Врач рассказала, кому может быть вреден шпинат

ПП-конфеты с абрикосовыми косточками

Конфеты из сухофруктов могут заменить магазинные сладости.

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка — 4 ст. л.;
  • абрикосовые косточки 50 г;
  • финики 50 г;
  • чернослив 50 г;
  • курага 50 г.
ПП-конфеты из сухофруктов без сахара
Фото istockphoto.com/Arx0nt

Способ приготовления:

  1. Ядра обдайте кипятком, замочите на 5-6 часов, очистите от кожицы и хорошо высушите.
  2. Финики, чернослив и курагу замочите в горячей воде на 10 минут.
  3. Измельчите сухофрукты блендером.
  4. Сухие ядра абрикосовых косточек превратите в порошок и смешайте с сухофруктами.
  5. Сформируйте из полученной массы конфеты, обваляйте их в кокосовой стружке. При необходимости для большей вязкости можно добавить мед.
  6. Уберите конфеты в холодильник до полного застывания.
Сухофрукты: польза и&nbsp;вред для организма. Чем полезны и вредны сухофрукты? Рассказывают нутрициологи

Абрикосовые косточки в косметологии

Продукт используют не только в кулинарии, но и в косметологии. Например, масло из абрикосовых косточек увлажняет и питает кожу. Его можно добавлять в кремы, лосьоны или другие косметические средства перед применением.

В домашних условиях легко сделать скраб или пилинг. В покупных средствах используются собственно абрикосовые косточки, то есть древесная часть. Но измельченные в порошок сушеные ядра действуют ничуть не хуже.

Можно приготовить скраб полностью из пищевых продуктов. Например, смешать половину чайной ложки порошка абрикосовых ядер с 1 ст. л. сметаны или сливок, плавными круговыми движениями нанести на лицо, а затем смыть.

Косточки и абрикосовое масло в стеклянной баночке
Фото istockphoto.com/Madeleine_Steinbach

Как выбрать и хранить абрикосовые косточки

При покупке нужно обратить внимание на внешний вид ядер. Они должны быть без трещин и других повреждений, а также без плесени или гнили.

Заготавливая косточки самостоятельно из компотов или варенья, учитывайте дату производства этих продуктов: они должны храниться не более года, иначе употребление косточек и самого компота становится опасным.

При заготовке косточек из свежих абрикосов рекомендуется проверить хотя бы одно ядро на горечь. Хранить абрикосовые косточки нужно в сухом и прохладном месте.

Абрикосовые косточки нужно держать в герметичной упаковке или контейнере. Использовать их надо через 6 месяцев.
Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
0
Читайте также
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что такое гиалуроновая диета и насколько она эффективна
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости