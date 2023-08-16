Врачи рассказали чем опасна анемия и как она связана с чаем

9 августа диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с изданием «АиФ» рассказала, что употребление крепкого чая чревато дефицитом железа. В результате возникнут проблемы с кожей и волосами, ощущение постоянной и сильной усталости. По словам специалиста, достаточно пяти-семи минут (и даже меньше), чтобы заварить чай.

Врач-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что одна из самых распространенных причин хронической усталости — именно дефицит железа. «Если у вас общая слабость, высокая утомляемость, беспричинная депрессия, тоска, панические атаки, неспособность выполнять привычную умственную работу, рассеянность, одышка, сердцебиение при обычных физических нагрузках, сухость кожи и ломкость ногтей, можно заподозрить нехватку железа», — отметила эксперт.

Чтобы поддерживать железо в норме, Наталья Перова порекомендовала включить в рацион утиную печень, яичный желток, куриные сердечки, красную фасоль, а также различные пряности — базилик, куркуму, кинзу, розмарин, петрушку, имбирь. «Добавьте к этому продукты с высоким содержанием витамина С, чтобы железо лучше усваивалось. К примеру, болгарский перец, клюкву, кинзу, тимьян, петрушку», — заключила иммунолог.

Ранее, 2 июля 2022 года, мы рассказывали, чем опасна анемия и как ее не допустить.