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Ученые обнаружили, что зелень и овощи нормализуют уровень сахара в крови
Питание и еда

Сегодня, 13:00

1 мин.

Ученые обнаружили, что зелень и овощи нормализуют уровень сахара в крови

Ксения Богданова
Тарелка с зеленью
Фото Nadiia Borovenko/istockphoto.com
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Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии обнаружили, что листовая зелень и овощи семейства крестоцветных (брокколи, брюссельская, цветная и белокочанная капуста) нормализуют уровень сахара в крови и повышают чувствительность к инсулину, передает Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В исследовании участвовали более 8 тысяч человек старше 25 лет. В начале каждого участника попросили заполнить опросники для оценки качества питания. Затем исследователи взяли у добровольцев образцы крови для определения уровня сахара в крови, инсулина в сыворотке, а также чувствительности к инсулину и функции бета-клеток.

Результаты показали, что повышенное потребление овощей влияет на показатели уровня глюкозы в крови, делает их низкими. А увеличенная доля листовой зелени и крестоцветных овощей в рационе была связана с улучшением чувствительности организма к инсулину и нормализацией уровня этого гормона.

Ученые отметили, что при снижении чувствительности к инсулину повышается уровень сахара в крови. Такое нарушение увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, патологий сердца, сосудов и некоторых других заболеваний.

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