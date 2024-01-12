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Врач рассказала о пользе гранатового сока для женщин
Питание и еда

Сегодня, 20:15

0 мин.

Врач рассказала о пользе гранатового сока для женщин

Мария Маковей
Автор
Гранатовый сок и гранат в разрезе на столе
Фото PicturePartners/istockphoto.com
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Врач общей практики Ирина Дворкина рассказала «СЭ» о пользе гранатового сока для женщин.

Она утверждает, что из-за обильных менструаций многие девушки и женщины подвержены железодефицитной анемии. Гранатовый сок помогает восстановить организм при таком заболевании.

Однако использовать напиток как лекарственное средство не стоит. Его можно добавить в привычный рацион — пить один стакан раз в несколько дней.

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