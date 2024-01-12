Врач рассказала о пользе гранатового сока для женщин

Врач общей практики Ирина Дворкина рассказала «СЭ» о пользе гранатового сока для женщин.

Она утверждает, что из-за обильных менструаций многие девушки и женщины подвержены железодефицитной анемии. Гранатовый сок помогает восстановить организм при таком заболевании.

Однако использовать напиток как лекарственное средство не стоит. Его можно добавить в привычный рацион — пить один стакан раз в несколько дней.