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Ученые нашли самые полезные для человека ягоды
Питание и еда

Сегодня, 08:30

1 мин.

Ученые нашли самые полезные для человека ягоды

Мария Маковей
Автор
Ассорти ягод
Фото Bojsha65/istockphoto.com
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В течение 8 лет ученые из Пенсильвании отслеживали пищевые привычки более 37 тысяч человек. Особое внимание уделялось биоактивным компонентам, содержащимся в ягодах.

В ходе эксперимента специалисты пришли к выводу, что катехины (органическое вещество) и флавоноиды (класс растительных полифенолов), которые содержатся в клубнике, клюкве и чернике, укрепляют иммунитет и улучшают здоровье человека.

Так ученые выяснили, что клюква помогает снизить риск преждевременной смерти на 31%, клубника — на 14%, а черника — на 21%, сообщает СИБ.фм.

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