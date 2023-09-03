Врач рассказал о пользе стакана воды на ночь
Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал, можно ли пить воду на ночь. По словам эксперта, важно следить за водным балансом и пить допустимую норму ежедневно.
«Стакан воды перед сном способен предотвратить инсульт и инфаркт, так как умеренное употребление чистой воды поддерживает давление в норме и уменьшает риск развития проблем с сердцем», — приводит слова эксперта «Правда.ру».
Также врач отмечает, что стакан воды перед сном предотвращает появление ночных судорог в ногах.
Ранее «СЭ» рассказывал, что произойдет с организмом, если пить слишком мало воды.
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