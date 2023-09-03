Названы три простых продукта на завтрак, помогающих снизить холестерин
Как сообщает Express, на завтрак не рекомендуется есть бутерброды с сыром и маслом, а также яичницу с беконом, особенно людям с высоким уровнем «плохого» холестерина (липопротеины низкой плотности) в крови. Начать день стоит с приема овса, авокадо и фасоли. Именно эти три продукта помогают очистить кровь от лишнего холестерина. Кроме того, каша богата пищевыми волокнами, которые препятствуют всасыванию холестерина в кровоток.
Завтрак из фасоли богат клетчаткой и дает энергию на целый день. А авокадо насыщает организм полезными жирами и помогает снизить уровень холестерина.
Ранее «СЭ» рассказал о пяти видах быстрого и вкусного завтрака для тех, кому надоела яичница.
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