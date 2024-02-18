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Врач назвала самую полезную для организма ягоду
Питание и еда

18 февраля, 16:05

1 мин.

Врач назвала самую полезную для организма ягоду

Мария Маковей
Автор
Фейхоа и другие фрукты.
Фото subjob/istockphoto.com
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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга Данилюк считает, что фейхоа — это настоящая витаминная бомба и продукт вечной молодости.

В ягоде содержатся антиоксиданты и витамины А, С, В2, В9 (фолиевая кислота), Е, К. Благодаря своему полезному составу она усиливает иммунитет, укрепляет сосуды, помогает бороться с запорами, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, выводит отечность, снижает артериальное давление и др. Однако людям с повышенной функцией щитовидной железы сильно увлекаться ягодами не рекомендуется, предупреждает Хибины.ру.

«Богата фейхоа и железом для стимуляции кроветворения и обеспечения тканей и органов кислородом», — сообщила врач.

Также доктор подчеркнула, что спиртовой экстракт фейхоа обладает противораковым действием при онкологии желудка.

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