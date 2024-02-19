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Нутрициолог развеяла популярный миф о сухофруктах
Питание и еда

19 февраля, 18:45

0 мин.

Нутрициолог развеяла популярный миф о сухофруктах

Мария Маковей
Автор
Разные сухофрукты
Фото Svetl/istockphoto.com
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Нутрициолог Маргарита Тарантул в разговоре с «СЭ» отметила, что перекус сухофруктами равен перекусу шоколадом или конфетами. Это связано с тем, что в сухофруктах содержится много сахара.

«Сухофрукты полезны, но только в умеренных количествах и в качестве добавки к основному приему пищи. Лучше для перекуса взять свежие фрукты», — заключила эксперт.

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