Нутрициолог развеяла популярный миф о сухофруктах
Нутрициолог Маргарита Тарантул в разговоре с «СЭ» отметила, что перекус сухофруктами равен перекусу шоколадом или конфетами. Это связано с тем, что в сухофруктах содержится много сахара.
«Сухофрукты полезны, но только в умеренных количествах и в качестве добавки к основному приему пищи. Лучше для перекуса взять свежие фрукты», — заключила эксперт.
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26 фев 14:05
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