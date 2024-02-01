Врач назвал продукт, который повышает риск развития диабета

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» заявил, что обезжиренный творог повышает риск развития диабета второго типа.

По его словам, в продукте содержится много углеводов и мало жиров. Это может привести к повышению уровня сахара в крови.

«Оказалось, что обезжиренный творог способствует развитию диабета второго типа, потому что жиров там нет, а больше углеводов, а когда больше углеводов, больше сахара», — объяснил эксперт.