Нутрициолог рассказала, как уменьшить количество сахара в рационе

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк поделилась секретами безболезненного отказа от сахара.

По ее словам, убрать из рациона продукт сложно в силу пищевых привычек и сложившихся традиций ежедневных десертов и сладких чаепитий. Поэтому резкие попытки отказа от сахара приводят к срывам и стрессу.

«Для начала проанализируйте, сколько сахара вы едите в день. Посчитайте количество ложек, добавленных в чай или кофе, посмотрите на состав булочки с маком, съеденной за завтраком, а вечером обязательно гляньте, сколько сахара содержится в любимом кетчупе. Вы удивитесь, сколько скрытого рафинада есть в готовых продуктах», — сказала эксперт.

Также специалист подчеркнула, что убрать полностью сахар из рациона очень сложно. Для начала она посоветовала вместо привычных конфет и шоколадок в умеренном количестве есть натуральные сладости. Это позволит сохранить ритуал поедания сладкого на десерт и при этом избежать стрессов и срывов.