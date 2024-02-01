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Нутрициолог рассказала, как уменьшить количество сахара в рационе
Питание и еда

1 февраля, 20:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как уменьшить количество сахара в рационе

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Девушка набирает сахар чайной ложкой.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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В эксклюзивном разговоре с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк поделилась секретами безболезненного отказа от сахара.

По ее словам, убрать из рациона продукт сложно в силу пищевых привычек и сложившихся традиций ежедневных десертов и сладких чаепитий. Поэтому резкие попытки отказа от сахара приводят к срывам и стрессу.

«Для начала проанализируйте, сколько сахара вы едите в день. Посчитайте количество ложек, добавленных в чай или кофе, посмотрите на состав булочки с маком, съеденной за завтраком, а вечером обязательно гляньте, сколько сахара содержится в любимом кетчупе. Вы удивитесь, сколько скрытого рафинада есть в готовых продуктах», — сказала эксперт.

Также специалист подчеркнула, что убрать полностью сахар из рациона очень сложно. Для начала она посоветовала вместо привычных конфет и шоколадок в умеренном количестве есть натуральные сладости. Это позволит сохранить ритуал поедания сладкого на десерт и при этом избежать стрессов и срывов.

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