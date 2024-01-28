Терапевт рассказала, как инжир влияет на нервную систему
Врач-терапевт Елена Мановска в разговоре с «СЭ» рассказала, что в инжире содержится много калия. Он помогает поддерживать здоровый баланс жидкости в организме, что положительно сказывается на работе мозга.
Кроме того, в продукте содержится магний, который участвует в синтезе эндорфинов, отвечает за эмоциональное состояние и работоспособность, способствует повышению устойчивости к стрессовым ситуациям.
Также в инжире есть кальций, который необходим для правильного функционирования нейронов.
«Кальций участвует в высвобождении нейромедиаторов, обеспечивая эффективную связь между клетками мозга», — добавила эксперт.
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