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Нутрициолог рассказала, чем опасен английский завтрак
Питание и еда

Сегодня, 12:20

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасен английский завтрак

Мария Маковей
Автор
Английский завтрак на столе.
Фото djgunner/istockphoto.com
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Нутрициолог Алена Денисова в разговоре с «СЭ» отметила, что традиционный английский завтрак не стоит включать в ежедневный рацион. Все дело в том, что любимое утреннее блюдо англичан жирное, калорийное и очень соленое.

Эксперт объяснила, что в колбасных изделиях содержится большое количество жира и соли, а пшеничный хлеб может вызвать резкий подъем уровня глюкозы в крови, что способствует ускоренному наступлению чувства голода.

Нутрициолог советует заменить колбасы на обычное нежирное мясо или птицу, а пшеничный хлеб — на цельнозерновой. Так английский завтрак получится более полезным и сытным.

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