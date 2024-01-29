Нутрициолог рассказала, чем опасен английский завтрак
Нутрициолог Алена Денисова в разговоре с «СЭ» отметила, что традиционный английский завтрак не стоит включать в ежедневный рацион. Все дело в том, что любимое утреннее блюдо англичан жирное, калорийное и очень соленое.
Эксперт объяснила, что в колбасных изделиях содержится большое количество жира и соли, а пшеничный хлеб может вызвать резкий подъем уровня глюкозы в крови, что способствует ускоренному наступлению чувства голода.
Нутрициолог советует заменить колбасы на обычное нежирное мясо или птицу, а пшеничный хлеб — на цельнозерновой. Так английский завтрак получится более полезным и сытным.
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