Нутрициолог рассказала, чем опасен английский завтрак

Нутрициолог Алена Денисова в разговоре с «СЭ» отметила, что традиционный английский завтрак не стоит включать в ежедневный рацион. Все дело в том, что любимое утреннее блюдо англичан жирное, калорийное и очень соленое.

Эксперт объяснила, что в колбасных изделиях содержится большое количество жира и соли, а пшеничный хлеб может вызвать резкий подъем уровня глюкозы в крови, что способствует ускоренному наступлению чувства голода.

Нутрициолог советует заменить колбасы на обычное нежирное мясо или птицу, а пшеничный хлеб — на цельнозерновой. Так английский завтрак получится более полезным и сытным.