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Сегодня, 12:30

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть имбирь

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото istockphoto.com/gpointstudio

Нутрициолог Валентина Торшина рассказала «СЭ», кому не стоит употреблять имбирь, который очень полезен для организма. По ее словам, в умеренных количествах имбирь безопасен для здоровья большинства людей.

«Имбирь способен вызывать реакции, включая дискомфорт в животе, неприятный привкус во рту, изжогу и диарею. Особенно при употреблении в больших количествах. С осторожностью имбирь следует употреблять людям, склонным к аллергиям, беременным и детям», — сказала эксперт «СЭ».

Также Торшина не рекомендует употреблять имбирь людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы.

Как заваривать имбирь. Как правильно заваривать имбирь

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