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Сегодня, 14:15

Эксперт рассказал, чем орехи полезны для сердца

Мария Маковей
Автор
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Женщина насыпает орехи из банки в руку.
Фото istockphoto.com

Врач высшей категории, кардиолог Илья Луконин советует включать в ежедневный рацион не более 30 граммов орехов.

«Орехи — прямой источник белка и ненасыщенных жиров, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Например, миндаль укрепляет стенки сосудов и препятствует образованию тромбов, лесной орех может снижать уровень холестерина и профилактирует атеросклероз», — отмечает специалист.

В топ-10 полезных для сердца орехов, по мнению врача, также входят грецкий орех, фисташка, кешью, кедровые орехи, фундук, арахис, пеканы и мускат.

Кроме того, употребление орехов снижает риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, улучшает работу мозга и наполняет организм человека полезными витаминами, микроэлементами и аминокислотами.

«Однако при включении этих продуктов в меню важно не превышать норму. Если у вас или ваших близких при их употреблении были нежелательные реакции, то необходимо проконсультироваться с аллергологом, так как много случаев аллергии приходится именно на орехи», — подчеркивает специалист.

Еще один полезный факт: при правильном употреблении орехи не только положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, но и способствуют похудению, а также увеличивают силовые показатели у спортсменов.

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Польза и вред
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