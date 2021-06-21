Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья в жару: мнение диетолога

Одна из вещей, за которое мы обожаем лето, — это шашлыки. Выбор мяса, маринада, непосредственное приготовление на огне в веселой компании — целый ритуал, без которого сложно представить себе теплый сезон. О том, как сделать это блюдо максимально полезным и сколько его можно съесть, чтобы не навредить здоровью, мы узнали у эксперта, врача-эндокринолога и диетолога «СМ-Клиники», кандидата медицинских наук Михалевой Оксаны Григорьевны .

Вред шашлыка: чем опасно его злоупотребление

Главная опасность шашлыка заключается в канцерогенах — веществах, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. И это относится не только к шашлыку, но и к любому жареному мясу. Когда жир с мяса попадает на угли или другую раскаленную поверхность, образуется бензпирен, он поднимается вместе с испарениями, обволакивает шашлык и делает его не очень полезным. Кстати, в аппетитной и ароматной корочке содержится еще один опасный канцероген — ГАА. Считается, что его избыток также может приводить к раку.

Кроме того, плохая прожарка мяса, в котором остаются бактерии и кишечная палочка, умноженные на летнюю жару, часто становится причиной дисбактериоза.

Сколько шашлыка можно съесть за один раз без вреда для здоровья?

За один раз можно съесть не более 150-200 грамм шашлыка в день взрослому человеку без вреда для организма. В качестве гарнира добавляйте овощи — свежие или в виде овощного шашлыка. Употребляйте вместе с мясом зелень и хлеб темных сортов. Все это позволит снизить количество съеденного шашлыка, а соответственно, калорий и продуктов окисления.

Сколько шашлыка можно съесть за один раз без вреда для здоровья?

Как уменьшить вред шашлыка?

• Майонез и кетчуп лучше заменить натуральным йогуртом или томатным соком.

• Перед тем как отправиться на шашлыки, не злоупотребляйте быстрыми углеводами.

• Не запивайте шашлык крепкими или газированными напитками. Выбирайте обычную воду, а если не можете обойтись без алкоголя — сухое вино.

• Старайтесь нарезать мясо перед приготовлением маленькими кусочками.

• Ешьте приготовленное мясо свежим, не храните его в холодильнике.

Шашлык. Фото Instagram

Кому нельзя есть шашлык?

Детям до 10 лет красное мясо, приготовленное на углях, нужно давать с осторожностью. Дело в том, что пищеварительная система у них еще незрелая и может не справиться с перевариванием, особенно если шашлык с прожилками.

Также нежелательно включать его в рацион людям, страдающим заболеваниями пищеварительной системы, печени и поджелудочной железы, а также различными патологиями почек.

Польза шашлыка

Если употреблять шашлык в умеренном количестве и не слишком часто, из него вполне можно получить пользу для организма.

• Шашлык может служить хорошим источником животного белка и всех незаменимых аминокислот.

• В этом блюде есть необходимые организму витамины (группы В, А) и микроэлементы.

• Шашлык из красных сортов мяса содержит большое количество железа. Этот элемент необходим для профилактики анемии.

• Шашлык из рыбы служит хорошим источником Омега-3. Рыбий жир способен снизить уровень плохого холестерина, помогает набрать мышечную массу

• Мясо на углях готовится без масла, а значит, гораздо полезнее блюд, приготовленных во фритюре.

Шашлык. Фото Instagram

Как и какое мясо выбрать для шашлыка?

Мясо должно быть свежее. Не берите заранее замаринованное мясо, так как для таких заготовок, как правило, берут мясо с истекающим сроком годности, а в маринад могут быть добавлены консерванты и красители для улучшения внешнего вида и вкусовых качеств. Кроме того, лучше выбирать постное мясо, так как большинство вредных веществ появляется при приготовлении шашлыка из жирных сортов.

Как и какое мясо выбрать для шашлыка?

Отличными вариантами станет куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее срезан жир. Мясо нужно нарезать небольшими кусочками, чтобы оно быстро прожарилось и не подвергалось длительное время воздействию высокой температуры и дыма, — объясняет Оксана Михалева.

Как приготовить полезный шашлык?

Начните с маринада — он поможет сделать мясо не только вкуснее, но и мягче, а значит, ускорит приготовление и облегчит его переваривание в дальнейшем. Наш эксперт советует использовать натуральные маринады: минеральную воду, лимонный сок, кефир, красное вино, яблочный или виноградный уксус — это снизит количество бензпиренов в шашлыке.

Чтобы снизить окисление жиров и образование канцерогенов, жарьте мясо на прогоревших углях без открытого огня. Обязательно обрезайте подгоревшие места и никогда не ешьте подгорелое мясо — оно становится источником максимального количества канцерогенов.

Конечно, шашлык сложно назвать блюдом для здорового питания, но, руководствуясь вышеописанными принципами, вы получите от него максимум удовольствия без особого вреда для здоровья.