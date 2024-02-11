Нутрициолог рассказала, какие болезни лечит чайный гриб

Нутрициолог Алена Денисова в разговоре с «СЭ» отметила, что чайный гриб помогает снизить давление, уменьшает риск развития атеросклероза. Его можно использовать при лечении ангины, отита, тонзиллита, насморка и других инфекций. Также он помогает в лечении желудочно-кишечных заболеваний и активирует метаболизм.

Однако использовать чайный гриб следует как дополнительную поддержку организма, но не в качестве основного лекарства. При этом необходимо обратить внимание на сочетаемость с принимаемыми препаратами, а также предварительно проконсультироваться с врачом.