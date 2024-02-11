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Нутрициолог рассказала, какие болезни лечит чайный гриб
Питание и еда

11 февраля, 15:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, какие болезни лечит чайный гриб

Мария Маковей
Автор
Чайный гриб
Фото SewcreamStudio/istockphoto.com
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Нутрициолог Алена Денисова в разговоре с «СЭ» отметила, что чайный гриб помогает снизить давление, уменьшает риск развития атеросклероза. Его можно использовать при лечении ангины, отита, тонзиллита, насморка и других инфекций. Также он помогает в лечении желудочно-кишечных заболеваний и активирует метаболизм.

Однако использовать чайный гриб следует как дополнительную поддержку организма, но не в качестве основного лекарства. При этом необходимо обратить внимание на сочетаемость с принимаемыми препаратами, а также предварительно проконсультироваться с врачом.

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