Нутрициолог рассказала, какие болезни лечит чайный гриб
Нутрициолог Алена Денисова в разговоре с «СЭ» отметила, что чайный гриб помогает снизить давление, уменьшает риск развития атеросклероза. Его можно использовать при лечении ангины, отита, тонзиллита, насморка и других инфекций. Также он помогает в лечении желудочно-кишечных заболеваний и активирует метаболизм.
Однако использовать чайный гриб следует как дополнительную поддержку организма, но не в качестве основного лекарства. При этом необходимо обратить внимание на сочетаемость с принимаемыми препаратами, а также предварительно проконсультироваться с врачом.
Последние новости
26 фев 14:05
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже