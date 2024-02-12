Нутрициолог рассказала, из чего делают сосиски

Нутрициолог Ника Сергунина в разговоре с «СЭ» отметила, что сосиски не содержат белков и многочисленных витаминов, которые есть в мясе. По ее словам, при их производстве используют некачественное сырье, утратившее пользу.

«Сосиски промышленного производства не несут в себе никакой пользы. Они изготавливаются из перетертых костей с жилками, кожи, остатков филе», — объяснила эксперт.

Также нутрициолог добавила, что в составе сосисок есть нитраты и нитриты, которые вызывают мутации и развитие онкологии.