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Из чего делают сосиски, польза сосисок
Питание и еда

12 февраля, 14:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, из чего делают сосиски

Мария Маковей
Автор
Сосиски и гарнир.
Фото Maria Tebryaeva/istockphoto.com
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Нутрициолог Ника Сергунина в разговоре с «СЭ» отметила, что сосиски не содержат белков и многочисленных витаминов, которые есть в мясе. По ее словам, при их производстве используют некачественное сырье, утратившее пользу.

«Сосиски промышленного производства не несут в себе никакой пользы. Они изготавливаются из перетертых костей с жилками, кожи, остатков филе», — объяснила эксперт.

Также нутрициолог добавила, что в составе сосисок есть нитраты и нитриты, которые вызывают мутации и развитие онкологии.

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