Нутрициолог рассказала, из чего делают сосиски
Нутрициолог Ника Сергунина в разговоре с «СЭ» отметила, что сосиски не содержат белков и многочисленных витаминов, которые есть в мясе. По ее словам, при их производстве используют некачественное сырье, утратившее пользу.
«Сосиски промышленного производства не несут в себе никакой пользы. Они изготавливаются из перетертых костей с жилками, кожи, остатков филе», — объяснила эксперт.
Также нутрициолог добавила, что в составе сосисок есть нитраты и нитриты, которые вызывают мутации и развитие онкологии.
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26 фев 14:05
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