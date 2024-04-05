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Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать яйца
Питание и еда

Сегодня, 17:50

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать яйца

Мария Маковей
Автор
Прилавок с яйцами.
Фото ra3rn/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк дала несколько рекомендаций по выбору яиц в магазине. Первое, на что советует обращать внимание эксперт, — это дата сортировки и внешний вид продукта. Яйца должны быть ровными, гладкими и иметь равномерный окрас, без кровяных следов, повреждений, перьев или птичьего помета.

Также специалист рекомендует учитывать местоположение производителя. Чем ближе поставщик яиц к магазину, тем лучше. Ведь продукт меньше времени находился в дороге.

Кроме того, следует учитывать и место хранения яиц в магазине. Оно должно быть сухим, чистым и не иметь посторонних запахов. А упаковка — целой, сухой, без плесени и пятен.

«Не нужно покупать яйца с рук, есть риск заражения острым инфекционным заболеванием — сальмонеллезом», — подытожила нутрициолог.

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