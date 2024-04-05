Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Как правильно хранить яйца: где нужно хранить яйца вареные и сырые
Питание и еда

Сегодня, 07:00

3 мин.

Как правильно хранить яйца в домашних условиях: рассказывает нутрициолог

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Яйца куриные крупным планом
Фото Wirestock/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Яйца содержат белок, который необходим человеку для роста мышц, нормальной выработки гормонов и ферментов. Кроме того, в составе продукта присутствуют многие важные для организма аминокислоты, жиры, витамины, минералы и антиоксиданты.

Что будет, если есть яйца каждый день. Что будет, если есть яйца каждый день? Отвечает врач

Однако не все знают, как правильно хранить яйца, чтобы сохранить максимум их пользы. Ведь это скоропортящийся продукт, который требует особых условий. Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались в этом вопросе.

Советы при покупке яиц

Первое, на что следует обратить внимание при покупке яиц, — это дата сортировки и их внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими и иметь равномерный окрас. На скорлупе не должно быть кровяных следов, повреждений, перьев или птичьего помета.

В руках женщины упаковка яиц
Фото sergeyryzhov/istockphoto.com

Также следует учитывать местоположение производителя. Кто ближе к торговой точке, тот и лучше, ведь продукт меньше времени находился в дороге.

Не нужно покупать яйца с рук, есть риск заражения острым инфекционным заболеванием — сальмонеллезом.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Обратите внимание и на место хранения яиц в магазине. Оно должно быть сухим, чистым и без посторонних запахов. Упаковка — сухая, целая, без плесени и пятен.

В&nbsp;каком виде лучше всего есть яйца? Какие яйца самые полезные? Отвечает врач

Условия хранения

Хранить яйца следует только на полке холодильника, чтобы избежать перепадов температур, которые могут негативно отразиться на продукте.

Многие привыкли хранить яйца в дверцах холодильника, но это неправильно. Лучшее место для этого продукта — нижняя полка.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Хранить яйца лучше всего в оригинальной упаковке, именно она защищает их от посторонних запахов и потери влаги. А вот продукт с лопнувшей скорлупой следует сразу же выкинуть.

Не нужно мыть яйца перед тем, как поместить их в холодильник. Так можно повредить защитную пленку, которая сохраняет свежесть продукта. Мыть яйца следует перед приготовлением.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Сроки хранения

Срок хранения яиц регулируется ГОСТом и зависит от вида продукта и температуры.

Яйца в холодильнике
Фото gorodenkoff/istockphoto.com

При температуре от 0 до 20 °С и влажности воздуха 85-88% предусмотрен следующий срок хранения:

  • диетические яйца (маркировка «Д») — не более семи суток;

  • столовые яйца (маркировка «С») — от 8 до 25 суток;

  • мытые яйца — не более 12 суток.

Сваренные яйца хранятся в холодильнике не дольше двух недель. А в комнате продукт может лежать в течение двух дней, но при условии, что температура в помещении ниже +20 °С. Если температура выше, то съесть такие яйца нужно в течение 12 часов.

Как проверить свежесть яиц

В магазинах не всегда соблюдают условия хранения, поэтому лучше проверить свежесть яиц самим.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

По внешнему виду определить свежесть яиц практически невозможно. Поэтому был придуман простой лайфхак — опустить продукт в холодную воду.

Свежие яйца останутся на дне емкости с водой. А просроченные всплывут на поверхность из-за большой воздушной камеры, которая образуется в их основании. Если яйцо поднимается к поверхности одним концом, то оно тоже не первой свежести.

Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
dasdsadada
Последние новости
4 апр 19:30
Нутрициолог объяснила, как вегетарианцам сохранить репродуктивное здоровье
4 апр 15:30
Цены на кофе достигли исторического максимума
3 апр 16:35
Нутрициолог назвала продукт, который снижает уровень холестерина
2 апр 16:30
Нутрициолог рассказала, какие продукты следует исключить из рациона
1 апр 14:00
Нутрициолог объяснила, как сделать кулич менее калорийным
dasdsadada