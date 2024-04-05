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Исследование: 6% россиян выдают покупные блюда за свои
Питание и еда

Сегодня, 20:45

1 мин.

Исследование: 6% россиян выдают покупные блюда за свои

Мария Маковей
Автор
Девушка в магазине.
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
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Аналитики «Х5 Клуба» провели опрос 2,2 тысяч покупателей и выяснили, что 64% респондентов считают, что выдавать еду из магазина за домашнюю вполне нормально, 6% хотя бы раз выдавали покупные блюда за свои и только треть всех опрошенных считает такую идею неприемлемой.

Чаще всего за собственные блюда выдаются салаты (64%), а также каши, блинчики, сырники (41,9%) и вторые блюда (25,7%). Сэндвичи, роллы и пицца предстают в облике домашней еды реже — 17,6% случаев.

Причин того, почему люди выдают купленную еду за свою, несколько. Большинство из них просто получает желаемые блюда — 48,5%, еще треть не хочет разрушать чужие ожидания о себе, а 9,6% респондентов хотят выглядеть лучше в глазах других. И только десяток опрошенных просто не умеет готовить.

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