Нутрициолог рассказала, как подготовиться к Великому посту
Нутрициолог Валентина Торшина в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что очень важно правильно входить и выходить из Великого поста. Это поможет избежать возможных проблем с ЖКТ.
Так, эксперт рекомендует уже во время Масленицы начинать сокращать количество животного белка в рационе.
«При выходе из поста животные продукты добавляются постепенно, в течение нескольких дней. И обязательно ешьте много овощей и зелени, пейте достаточно воды», — подытожила нутрициолог.
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