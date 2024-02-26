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Нутрициолог рассказала, как подготовиться к Великому посту
Питание и еда

26 февраля, 18:30

0 мин.

Нутрициолог рассказала, как подготовиться к Великому посту

Мария Маковей
Автор
Великий пост.
Фото altmodern/istockphoto.com
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Нутрициолог Валентина Торшина в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что очень важно правильно входить и выходить из Великого поста. Это поможет избежать возможных проблем с ЖКТ.

Так, эксперт рекомендует уже во время Масленицы начинать сокращать количество животного белка в рационе.

«При выходе из поста животные продукты добавляются постепенно, в течение нескольких дней. И обязательно ешьте много овощей и зелени, пейте достаточно воды», — подытожила нутрициолог.

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