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Какие орехи есть для улучшения зрения и качества сна
Питание и еда

27 февраля, 12:30

1 мин.

Врачи назвали самый полезный для сна и зрения орех

Мария Маковей
Автор
Ореховая смесь.
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что для улучшения качества сна достаточно съедать 10-12 фисташек в день. Это связано с тем, что орех содержит мелатонин, который помогает быстрее уснуть.

Кроме того, в составе фисташек присутствует кремний, который, по словам врача-офтальмолога Михаила Коновалова, крайне полезен для сосудов. Именно он участвует в синтезе коллагена, который повышает эластичность сосудов и поддерживает уровень зрения.

Также полезен для глаз и витамин В6, содержащийся в фисташках. Он обеспечивает максимальную остроту зрения.

«При достаточном содержании витамина В6 в плазме крови макула работает нормально. А макула обеспечивает нам максимальную остроту зрения. Кроме того, витамин В6 способствует уменьшению риска развития макулодистрофии», — уточнил Коновалов.

Однако врачи предупреждают, что у некоторых людей фисташки могут вызвать аллергическую реакцию.

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