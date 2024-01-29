Нутрициолог назвала полезный продукт для сердца

Нутрициолог Екатерина Стасюк в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что свекольный сок способствует снижению давления. Также он полезен для сосудов — делает их более эластичными и ослабляет воспаление. Поэтому при ежедневном употреблении стакана свекольного сока снижается риск развития атеросклероза, гипертонии, инсульта и даже инфаркта.

«В составе свеклы содержатся бетаины и бетанины. Последние — мощнейшие антиоксиданты. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые ускоряют старение, стимулируют развитие атеросклероза и способствуют появлению рака», — добавила эксперт.

Кроме того, свекла богата фолиевой кислотой, недостаток которой во время зачатия и беременности чреват серьезными пороками развития плода. Помимо этого, в продукте содержится марганец, он необходим для правильного развития костной системы у детей.

Однако нутрициолог предупредила, что людям с хроническими заболеваниями ЖКТ пить свекольный сок с особой осторожностью и после консультации с врачом. Возможно раздражение слизистой желудка.