3 любимых блюда шеф-поваров

Наверное, многие хоть раз задумывались: готовят ли повара «как в ресторане», когда приходят домой. Ведь после смены на работе может не оставаться сил на что-то изысканное.

Попросили шеф-поваров из трех разных ресторанов поделиться рецептами их любимых блюд.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Замочить желатин.

Ваниль разрезать вдоль, достать семена тыльной стороной ножа.

Соединить в сотейнике сливки, молоко, сахар, соль и ваниль, нагреть смесь до 60°С.

Ввести желатин (быстрорастворимый желатин замешать одновременно со всеми ингредиентами).

После растворения желатина 10-15 минут подождать, затем процедить готовую базу через мелкое сито или кулинарное полотенце, чтобы убрать семена ванили.

Измельчить погружным блендером манго с соком и цедрой апельсина. При необходимости добавить сахар и соль.

Протереть смесь через сито, проверяя однородность консистенции.

Далее панна-коту и «желток» можно выложить на тарелку. Если хочется сделать десерт более реалистичным, можно использовать другую подачу. Вскрыть яйца, залить скорлупу кипятком, оставить на 15-20 минут.

Остудить скорлупу и вычистить внутреннюю пленку.

Залить панна-котту на 2/3 объема скорлупы, оставить в холодильнике до застывания.

Вырезать отверстие по центру, оставляя 2-3 мм стенок внизу и по бокам.