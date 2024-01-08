3 любимых блюда шеф-поваров
Наверное, многие хоть раз задумывались: готовят ли повара «как в ресторане», когда приходят домой. Ведь после смены на работе может не оставаться сил на что-то изысканное.
Попросили шеф-поваров из трех разных ресторанов поделиться рецептами их любимых блюд.
Панна-котта «Яйцо всмятку»
Это напоминание о «том самом» завтраке из детства. На вид это — обычное яйцо всмятку, по факту — вкуснейший десерт.
Ингредиенты:
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сливки жирностью 33% — 500 мл;
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молоко — 100 мл;
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стручок ванили — 5 г;
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сахар — 35 г;
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соль — 1 г;
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желатин — 6 г;
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манго — 300 г;
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апельсин сицилийский — 200 г;
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куриные яйца — по желанию.
Способ приготовления:
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Замочить желатин.
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Ваниль разрезать вдоль, достать семена тыльной стороной ножа.
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Соединить в сотейнике сливки, молоко, сахар, соль и ваниль, нагреть смесь до 60°С.
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Ввести желатин (быстрорастворимый желатин замешать одновременно со всеми ингредиентами).
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После растворения желатина 10-15 минут подождать, затем процедить готовую базу через мелкое сито или кулинарное полотенце, чтобы убрать семена ванили.
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Измельчить погружным блендером манго с соком и цедрой апельсина. При необходимости добавить сахар и соль.
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Протереть смесь через сито, проверяя однородность консистенции.
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Далее панна-коту и «желток» можно выложить на тарелку. Если хочется сделать десерт более реалистичным, можно использовать другую подачу. Вскрыть яйца, залить скорлупу кипятком, оставить на 15-20 минут.
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Остудить скорлупу и вычистить внутреннюю пленку.
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Залить панна-котту на 2/3 объема скорлупы, оставить в холодильнике до застывания.
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Вырезать отверстие по центру, оставляя 2-3 мм стенок внизу и по бокам.
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Залить «желток» и остаток панна-котты, оставить в холодильнике до застывания.
Текстуру и плотность «белка» можно менять, добавляя разное количество желатина.
Профитроли с тигровой креветкой, сливочным кремом и грушей
Ингредиенты:
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профитроли без начинки (можно испечь самостоятельно из заварного теста или купить в кондитерском магазине) — 3 шт.;
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груша сорта конференция — 1 шт.;
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креветки аргентинские очищенные — 100 г;
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соус сладкий чили — 20 г;
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сыр творожный — 20 г;
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масло сливочное — 20 г;
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свежий огурец — 1 шт.
Способ приготовления:
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Нарезать мелкими кубиками очищенные креветки.
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Грушу помыть, очистить от кожуры, порезать мелкими кубиками.
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Разогреть в сковороде сливочное масло.
-
Обжарить креветки в масле 3-5 минут.
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Добавить к креветкам грушу и сладкий соус чили и обжаривать еще 1-2 минуты.
-
Смесь снять с огня и остудить до комнатной температуры.
-
Ножом снять верхнюю «крышечку» профитролей.
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Смазать дно профитролей сливочным сыром, далее наполнить их смесью креветок и груши.
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Нарезать огурец соломкой, выложить огурец поверх смеси из креветок и груши.
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Накрыть срезанными «крышечками» готовые профитроли.
Сладкий соус чили добавляет пикантности и остроты, а груша — свежести и сочности. Важно использовать аргентинские креветки: они больше по размеру.
Холодец
Холодец — очень простое блюдо, но именно оно пробуждает во мне воспоминания о домашнем уюте и детстве.
Ингредиенты:
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говядина (низкосортные отруба из мышечной ткани и костей с большим количеством коллагена: кости, хвост, губы) — 1,5 кг;
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копченая свинина — 500 г;
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репчатый лук — 2 шт.;
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свежий чеснок — 3 зубчика;
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морковь — 3 шт.;
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лавровый лист — 2 шт.;
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черный перец — 10 горошин;
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соль — по вкусу;
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зелень (для украшения) — по вкусу.
Способ приготовления:
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Подготовить мясо: при необходимости опалить ножки, вырезать лишний жир: он препятствует застыванию блюда.
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Тщательно промыть мясо и кости и оставить их на несколько часов вымачиваться в холодной воде, чтобы из мяса вышла вся кровь, а бульон получился прозрачным и красивым.
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Переложить чистые мясо и кости, кроме говяжьей ноги, в объемную кастрюлю и залить большим количеством воды так, чтобы она на 10 см была выше уровня мяса.
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Довести бульон до кипения, убавить огонь.
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Через 2 часа очистить морковь и лук, добавить в бульон, не нарезая на куски.
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Вместе с овощами положить лавровый лист, соль и перец горошком.
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Приоткрыть крышку и варить мясо на медленном огне. Примерно через 6 часов кости станут мягкими, а бульон приобретет желеобразную консистенцию.
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Отдельно отварить говяжью ногу для получения более крепкого бульона.
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Добавить говяжий бульон к основной массе.
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Вынуть мясо из кастрюли, нарезать его небольшими кубиками и приправить солью по вкусу.
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Бульон процедить через сито.
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Измельчить чеснок.
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В красивую глубокую посуду выложить мясо, затем тертый чеснок, залить все бульоном.
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Поставить готовое блюдо в холодильник или другое холодное место до полного застывания.
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Через несколько часов украсить холодец зеленью и подавать к столу.