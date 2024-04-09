Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Чем опасен шашлык и как он влияет на здоровье: ответ врача
Питание и еда

Сегодня, 15:30

1 мин.

Врач предупредила об опасности шашлыка

Мария Маковей
Автор
Шашлык на столе
Фото Tatiana Volgutova/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач общей практики Мария Беляева в беседе с порталом «Подмосковье сегодня» отметила, что поджаристая корочка на шашлыке опасна для здоровья. По ее словам, в корочке содержатся канцерогены, способные вызвать онкологические заболевания. Поэтому ее следует убирать с шашлыка.

Также доктор советует следить, чтобы мясо не было сырым, потому что в нем могут быть личинки паразитов.

Кроме того, Беляева рекомендует не увлекаться шашлыком, так как он в больших количествах вреден для обмена веществ, сосудов, опасен для людей с проблемами ЖКТ в период обострения. Для приготовления шашлыка следует выбирать наименее жирное мясо, птицу или рыбу и подавать блюдо с большим количеством зелени и овощей.

Шашлык. Как приготовить полезный шашлык? 5 советов от нутрициолога
Польза и вред
Советы и рекомендации
1
1
Новости холдинга
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
dasdsadada
Последние новости
8 апр 15:55
Нутрициолог объяснила, зачем считать калории
6 апр 19:00
Ученые обнаружили неожиданную пользу кетогенной диеты
5 апр 20:45
Исследование: 6% россиян выдают покупные блюда за свои
5 апр 17:50
Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать яйца
4 апр 19:30
Нутрициолог объяснила, как вегетарианцам сохранить репродуктивное здоровье
dasdsadada