Диетолог назвала специю, которая снижает холестерин

Диетолог Рене Корчак в разговоре с изданием Eating Well отметила, что в корице содержатся уникальные биоактивные соединения. Именно они способствуют снижению уровня холестерина, усиливают кровоток и помогают поддерживать уровень сахара в крови у диабетиков.

Кроме того, специя оказывает противовоспалительный эффект, укрепляет иммунитет и помогает предотвратить рак. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями она поможет нормализовать питание и отказаться от вредной соли, сахара и заменителя жиров.