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Диетолог назвала специю, которая снижает холестерин
Питание и еда

Сегодня, 15:30

1 мин.

Диетолог назвала специю, которая снижает холестерин

Мария Маковей
Автор
Ассорти специй.
Фото Synergee/istockphoto.com
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Диетолог Рене Корчак в разговоре с изданием Eating Well отметила, что в корице содержатся уникальные биоактивные соединения. Именно они способствуют снижению уровня холестерина, усиливают кровоток и помогают поддерживать уровень сахара в крови у диабетиков.

Кроме того, специя оказывает противовоспалительный эффект, укрепляет иммунитет и помогает предотвратить рак. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями она поможет нормализовать питание и отказаться от вредной соли, сахара и заменителя жиров.

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Польза и вред
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