Нутрициолог рассказала, кому противопоказаны низкоуглеводные диеты

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Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что некоторые низкоуглеводные диеты включают большое количество жиров и белка. По словам эксперта, их избыток может отрицательно повлиять на здоровье печени и поджелудочной железы.



Так, избыток белка увеличивает риск развития онкологии, диабета и общего риска преждевременной смерти у людей среднего возраста.

Кроме того, низкоуглеводные диеты противопоказаны лицам младше 18 лет, людям с болезнями почек и печени, подагрой, нарушениями обмена веществ, а также беременным и кормящим мамам.

«Если придерживаться низкоуглеводной диеты долгое время, это может привести к дефициту микроэлементов и витаминов», — добавила нутрициолог.