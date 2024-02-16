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Кому противопоказаны низкоуглеводные диеты: отвечает нутрициолог
Питание и еда

16 февраля, 19:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, кому противопоказаны низкоуглеводные диеты

Мария Маковей
Автор
Низкоуглеводная диета.
Фото Avtor/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что некоторые низкоуглеводные диеты включают большое количество жиров и белка. По словам эксперта, их избыток может отрицательно повлиять на здоровье печени и поджелудочной железы.


Так, избыток белка увеличивает риск развития онкологии, диабета и общего риска преждевременной смерти у людей среднего возраста.

Кроме того, низкоуглеводные диеты противопоказаны лицам младше 18 лет, людям с болезнями почек и печени, подагрой, нарушениями обмена веществ, а также беременным и кормящим мамам.

«Если придерживаться низкоуглеводной диеты долгое время, это может привести к дефициту микроэлементов и витаминов», — добавила нутрициолог.

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