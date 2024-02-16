Нутрициолог рассказала, кому противопоказаны низкоуглеводные диеты
Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что некоторые низкоуглеводные диеты включают большое количество жиров и белка. По словам эксперта, их избыток может отрицательно повлиять на здоровье печени и поджелудочной железы.
Так, избыток белка увеличивает риск развития онкологии, диабета и общего риска преждевременной смерти у людей среднего возраста.
Кроме того, низкоуглеводные диеты противопоказаны лицам младше 18 лет, людям с болезнями почек и печени, подагрой, нарушениями обмена веществ, а также беременным и кормящим мамам.
«Если придерживаться низкоуглеводной диеты долгое время, это может привести к дефициту микроэлементов и витаминов», — добавила нутрициолог.
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26 фев 14:05
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