Березовый сок: польза и вред

Когда-то березовый сок в нашей стране изготавливался в промышленных масштабах. Можно было было купить сразу трехлитровую банку этого напитка. Сейчас березовый сок продается в магазинах здорового питания. Но так ли он полезен на самом деле?

Разбираемся в свойствах напитка вместе с врачом Николаем Дубининым.

Что такое березовый сок

Каждое дерево, в том числе береза, имеет некое подобие кровеносной и лимфатической системы — ксилему и флоэму. «Соком» березы называют циркулирующую в кселеме жидкость, в которой содержатся растворимые сахара, минералы, органические кислоты и другие вещества. Именно они питают дерево в осенне-зимний период и способствуют росту и цветению в весенне-летний. Сок можно добывать примерно с конца февраля и до середины апреля: он начинает образовываться, когда оттаивает земля, и прекращает с появлением листьев.

По вкусу свежесобранный березовый сок больше всего похож на едва подслащенную родниковую воду, пахнущую травой.

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Калорийность и БЖУ березового сока

За счет сахаров энергетическая ценность напитка — 25 ккал на 100 г. В березовом соке нет пищевых волокон (так как его получают не путем отжима), зато присутствуют важные нутриенты.

В 100 г:

0,1 г белков;

5,4-5,8 г углеводов;

0 г жиров.

Жиров березовый сок не содержит, но богат эфирными маслами, фитонцидами, а также различными макро- и микроэлементами:

калий;

натрий;

кальций;

магний;

марганец;

железо;

кремний;

медь.

Польза березового сока для организма

Полезные вещества, содержащиеся в свежем березовом соке, в теории делают его поистине целебным. Но стоит иметь в виду, что для получения эффекта нужно большое количество напитка.

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Березовый сок помогает:

справиться с воспалениями в организме и ускорить процесс заживления;

улучшить пищеварение и ускорить метаболизм;

избавиться от паразитов;

вывести отеки;

укрепить иммунитет;

улучшить общее самочувствие и настроение.

Березовый сок (как часть терапии, но не самостоятельное лекарство) помогает справиться с заболеваниями:

дыхательных путей;

кожи;

пищеварительных органов;

мочеполовой системы;

опорно-двигательного аппарата;

эндокринной системы.

Польза березового сока для женщин

Березовый сок можно использовать в составе домашней косметики. Например, добавлять вместо воды в маски с глиной, водорослями или в альгинатные маски.

Фото istockphoto.com/ChamilleWhite

Также, если принимать напиток регулярно, можно очистить кожу и укрепить волосы

Польза березового сока для мужчин

Мужчинам березовый сок помогает нормализовать выработку тестостерона, улучшить потенцию и наладить функции репродуктивной системы.

Польза березового сока для детей

Березовый сок укрепляет детский иммунитет. Кроме того, полезные микро- и макроэлементы в составе этого напитка необходимы для роста ребенка.

При этом детям березовый сок нужно давать постепенно. Сначала его смешивают с водой (в соотношении один к одному). Если в течение нескольких дней организм реагирует хорошо, можно давать сок не разбавляя. Но общий объем не должен превышать 100 мл в сутки. Также перед любыми изменениями рациона ребенка лучше проконсультироваться с педиатром.

Вред березового сока для организма

Несмотря на все полезные свойства березовый сок подойдет не всем.

Аллергия

Сок точно не стоит пить при аллергии на пыльцу березы. С осторожностью его можно пробовать людям, у которых есть непереносимость глютена.

Обострение мочекаменной болезни

Калий и натрий помогают избавиться от отеков и нормализовать кровяное давление. Но они же могут вызвать обострение мочекаменной болезни.

Рецепты с березовым соком

Березовый сок используют для приготовления различных напитков. Они отличаются не только пользой, но и приятным вкусом. Также такие напитки подходят для вегетарианского питания.

Квас из березового сока с изюмом

Ингредиенты:

березовый сок — 3 л;

сахар (можно использовать мед или натуральные подсластители по вкусу) — 170 г;

изюм — 15 г.

Фото www.istockphoto.com/HeikeRau

Способ приготовления:

Подготовить сухую чистую стеклянную трехлитровую банку. Залить в банку березовый сок, добавить сахар и размешать до полного растворения. Промыть и просушить на бумажном полотенце изюм, добавить его в банку. Накрыть банку двумя слоями марли и оставить настаиваться при комнатной температуре на трое суток. После этого готовый квас нужно процедить через чистую марлю, разлить по бутылкам (желательно из стекла) и поставить в холодильник.

Храниться такой напиток может до двух-трех месяцев. Его можно добавлять в окрошку.

Лимонад из березового сока

Ингредиенты:

березовый сок — 2,5 л;

сахар — 8 ст. ложек;

лимоны — 3 шт.;

лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Вымыть лимоны, просушить их бумажным полотенцем и нарезать дольками. Выложить лимоны в миску, присыпав сахаром, и размять до появления сока. Через 15 минут переложить полученную смесь в банку с березовым соком и тщательно перемешать. Оставить напиток настаиваться примерно два часа, после чего его можно разлить по стаканам и охладить льдом.

Как собирать березовый сок

Также каждый год экологи просят не собирать сок. Мало кто может сделать это, не причинив вреда дереву. Для того, чтобы собрать сок, нужно соблюдать множество правил и условий.

Время

Для того, чтобы проверить, началось ли сокодвижение, нужно обломить с дерева небольшую ветку. Если она стала влажной, значит, время подходящее. Также помните, что в теплую солнечную погоду сок вырабатывается обильнее.

Место

Многие думают, что достаточно найти место в стороне от машин. На самом деле в городе напиток собирать нельзя нигде. Ни в парках (и даже лесопарках), ни в ботанических садах, ни в садах при музеях-усадьбах, домах отдыха и подобных учреждениях. Также запрещен сбор сока в заповедниках и на других особо охраняемых природных территориях, где обитают животные и растения, занесенные в Красную книгу.

В лесах сок собирать можно. Но и здесь нужно предварительно убедиться, что выбранный вами участок относится к «спелому» лесу (то есть деревья в нем достигли определенного возраста). Ориентироваться можно на внешние признаки: диаметр деревьев на высоте 1,4 м должен составлять не менее 20 см.

Фото istockphoto.com/Balakleypb

Способ

Заготавливать сок нужно так, чтобы не причинять вреда лесу. Запрещено спиливать и ломать деревья.

Собрать березовый сок можно двумя способами:

сделать сверлом отверстие диаметром до 2,5 см, вставить в него полипропиленовую трубочку (некоторые используют капельницу), подставить емкость и дождаться, пока она заполнится (на это может уйти до суток);

сделать на коре треугольный надрез, вершиной вниз — жидкость будет стекать в заранее подготовленную емкость.

После сбора березового сока нужно закрыть отверстие, чтобы остановить ток жидкости. Так вы предотвратите заражение дерева. По правилам отверстие нужно заткнуть деревянной пробкой (например, веткой) и сверху замазать варом, садовой замазкой или глиной с известью. Воск, жвачку или пластилин использовать нельзя.

Неправильно сделанный надрез и некачественно положенная замазка приведут к образованию гнили и, в конечном счете, к гибели дерева.

Фото www.istockphoto.com/Helin Loik-Tomson

Как хранить березовый сок

Из-за того, что в березовом соке есть сахара, он может забродить или прокиснуть. Более того, он может начать портиться еще в процессе сбора, если будет течь слишком долго. Именно поэтому не стоит собирать больше одного литра сока.

Если березового сока собрано много, например, с нескольких берез, его можно заморозить (предварительно процедив) или законсервивать с сахаром и лимонной кислотой.

Для консервации березовый сок нужно перелить в эмалированную кастрюлю и довести до кипения. Затем засыпать в простерилизованную банку сахар и лимонную кислоту, перелить в нее еще горячий сок, накрыть крышкой и закатать.