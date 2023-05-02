Эндокринолог назвала 5 продуктов, которые нужно есть каждый день

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала продукты, которые нужно есть каждый день — они обеспечат здоровье и хорошее самочувствие. Но при этом важно придерживаться индивидуального питания в случае непереносимости некоторых продуктов или при наличии определенных заболеваний. Об этом рассказали на портале «Доктор Питер».

По словам Зухры Павловой, обязательно нужно включить в рацион кисломолочные продукты (творог, несладкие йогурты вроде греческого, по 50-150 г ежедневно), отварное, тушеное или запеченное мясо (свинину, говядину, баранину — не более 200 г 1-2 раза в неделю, птицу, кролика — 2-4 раза в неделю), свежую, охлажденную, слабосоленую, запеченную, вареную и приготовленную на пару рыбу (100-200 г не менее 4-6 раз в неделю) и яйца (2-5 штук в неделю). Также эндокринолог порекомендовала обязательно ежедневно употреблять растительную клетчатку — не менее 500 г овощей, фруктов (по одному какого-то вида, например, яблоко, апельсин, банан, после завтрака или обеда) и ягоды (не больше стакана в день), желательно сезонных. «Разумеется, все должно быть в меру. Овощи, даже самые полезные, не должны употребляться в избытке, так как и они могут растянуть желудок. Чтобы наедаться нормальным количеством пищи, ее нужно научиться тщательно пережевывать», — подытожила врач.

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