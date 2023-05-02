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Сегодня, 12:45

Диетолог назвала сок, который защитит от старения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Сок с вишней в стакане и ягоды.
Фото Freepik/8photo

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, что противостоять старению организма поможет сок из вишни. «Вишня содержит много антиоксидантов. Чем ярче продукт, тем больше в нем пигментов, антиоксидантов, которые защищают наши клетки от разрушения, старения. Еще вишня понижает уровень сахара в крови», — отметила эксперт.

Также Елена Соломатина обратила внимание на то, что люди в возрасте нередко страдают от бессонницы и вишневый сок, который содержит гормон сна мелатонин в естественном виде, поможет решить эту проблему. Достаточно пить его по вечерам. Но лучше делать это через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль фруктовыми кислотами. И хорошо, если сок сделан своими руками — это гарант того, что в нем не окажется стабилизаторов, красителей, ароматизаторов и прочих неполезных веществ, подчеркнула диетолог.

Ранее мы рассказывали, какой сок полезнее всего и почему.

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