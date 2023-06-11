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Питание и еда

Сегодня, 15:30

Эксперт рассказала, как еда влияет на психику

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка с апельсином.
Фото Freepik/drobotdean

Психолог, писатель Гульнара Хакимова рассказала «СЭ», как еда влияет на психику.

«То, что мы едим, значительно влияет на нашу психику и уровень энергии. Одни продукты ее забирают, другие — дают. Например, очень много энергии организм тратит на вывод токсинов, очищение воды низкого качества, продуктов с консервантами, антибиотиками и энергетиками», — пояснила специалист.

Дать много энергии, по ее словам, могут максимально свежие (только что сорванные), не прошедшие термическую обработку ягоды, фрукты, овощи и зелень. «В общем, все, что продают бабушки на рынке, положительно сказывается на нашем самочувствии и энергичности. Все, что произведено на фабриках, содержит консерванты и антибиотики, имеет длительный срок хранения, будет забирать силы и энергию у организма», — предупредила эксперт.

Наибольшая концентрация пользы и энергии для психики и организма в целом в микрозелени — ростках бобовых и семян (например, в соке ростков пшеницы, смузи из зелени с семенами льна или кунжута). К суперфудам Гульнара Хакимова также отнесла финики, орехи, овощные и фруктовые соки (последние не всем подходят, поэтому необходима консультация специалиста). Что касается мяса, оно требует большого количества энергии на обработку и расщепление. «Сколько энергии мы получаем от мяса, примерно столько же тратится на его переработку», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, как здоровое питание сказывается на организме.

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