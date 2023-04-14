Диетолог объяснила, почему нужно мыть финики перед едой

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала о мерах предосторожности при употреблении фиников. По словам специалиста, опасность представляет не только высокая калорийность продукта, но и липкий слой, образующийся на их поверхности. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметила Марина Сорокина, липкий слой на поверхности фиников образуется естественным образом в ходе сушки. Такая среда отлично подходит для развития бактерий. Чтобы финики приносили только пользу Марина Сорокина посоветовала обязательно их мыть перед едой. Также стоит помнить, что употреблять в день можно не больше 70 грамм фиников (примерно 4-5 плодов), и лучше это делать в первой половине дня, отдельно ото всего или сочетая с фруктами и овощами, чтобы не спровоцировать метеоризм.

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