Врач рассказала, почему нужно есть чеснок вместе с побегами

Врач интегративной медицины, кандидат медицинских наук, рефлексотерапевт и нутрициолог Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, почему нужно есть чеснок и его побеги. «В чесноке, как в головке, растущей под землей, так и в его наземной зеленой части содержатся особые вещества — фитонциды. Они очень полезны, поскольку обладают мощным антисептическим действием», — пояснила специалист.

Также чеснок содержит калий, кальций, фосфор, витамины группы В и С, селен, марганец и йод, необходимые для гармоничного функционирования всех систем организма. Чеснок, включая его побеги, можно использовать в свежем виде в салатах, для приготовления мясных и других блюд.

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