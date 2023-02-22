Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 12:45

Диетолог рассказала о самом полезном перекусе для пожилых людей

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik

Издание «Кубанские Новости» опубликовало рекомендации по питанию для людей старше 60 лет от диетолога Оксаны Дмитриевой. «Важно тщательно следить и за тем, что вы едите между основными приемами пищи. Ведь, если вы будете есть конфеты, булочки и бутерброды с колбасой, то толку от ограничений в питании не будет, равно как и пользы для здоровья», — предупредила специалист. По ее словам, лучший перекус для пожилых людей — сочетание кисломолочных напитков, к примеру, кефир или ряженка, с хлопьями злаков, то есть мюсли. Они помогут восстановить дефицит энергии, витаминов и микроэлементов, активизируют пищеварение и улучшат состояние микрофлоры.

Также Оксана Дмитриева отметила, что такой перекус избавит от большинства возрастных недугов: изжоги, метеоризма, быстрого набора веса, ухудшения памяти и прочего.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о самом полезном десерте для женщин.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
При пожаре в доме с отелем в Москве сгорели шесть квартир
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог рассказала, как приготовить полезные шоколадные блины
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости