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Сегодня, 16:20

Певица Ольга Орлова рассказала, как избавляется от лишних килограммов после родов

Ольга Стрельникова
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Фото СОЦСЕТИ.

45-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова 6 февраля во второй раз стала мамой. В своем блоге она рассказала, что за две недели после родов избавилась от 10 лишних килограммов из 16, набранных за беременность. Об этом сообщил портал «Мослента».

Секрета из метода похудения Ольга Орлова делать не стала. Возвращать стройность ей помогают умеренные ограничения в еде. «Ем все, но понемногу. Не ем на ночь. Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — поделилась телеведущая со своими подписчиками.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о том, какая диета помогает ей быть в форме.

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